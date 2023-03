La Fiorini s’impone per un colpo

Prima che il maltempo condizionasse il fine settimana, costringendo gli organizzatori a rinviare la gara in programma domenica, oltre 80 giocatori castellani si sono ritrovati al Golf Club Le Fonti per la D’Alessandro Golf Cup, gara resa "dolce" dalla degustazione di confetture a margine della premiazione. Il percorso si è presentato in buone condizioni e i risultati sono stati di tutto rispetto. La giovane Martina Fiorini ha completato le 18 buche da campionato in 75 colpi con un pizzico di rammarico per essere uscita, dopo le prime 9, in 34, due colpi meglio del par del percorso.

Giovanni Bacchi Reggiani (42), che ha insidiato la Fiorini per la vittoria arrivando a un solo colpo, si è imposto in prima categoria seguito da Andrea Fazioli e Simone Franchi, appaiati a quota 38. In seconda Francesco Cennamo (38) ha superato di una sola lunghezza Sandro Tacconi e Marzia Sanguanini mentre in terza Fabrizia Fati ha registrato il miglior punteggio netto assoluto, ben 45 punti, contro il quale nulla hanno potuto Manuela Negri e Renato Andalò.