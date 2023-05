La giovane Fiorini ha sorpreso tutti Ravazzolo si laurea campione italiano

L’ultimo fine settimana di aprile ha preso il via al Golf Le Fonti con la Mutua MBA Healt Golf Cup. La giovane Martina Fiorini ha vinto completando le 18 buche da campionato in 74 colpi, due solamente oltre il par del percorso. Marco Rimondi (41), Marco Gianantoni (44) e Boris Baravelli (44) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Andrea Silvestri (37), Enrico Marzocchi (41) e Luciano Melillo (40). Domenica soci, amici e associati sono scesi in campo per la seconda giornata dei Campionati Italiani Rotary. Attilio Marchesini ha vinto la gara con 81 colpi, ma è stato il bolognese Carlo Alberto Ravazzolo, alle sue spalle con 83, a diventare Campione Italiano grazie al vantaggio accumulato nella prima giornata al Bologna. Mirko Patrizietti (38) e Aldo Trabatti (36) si sono imposti nelle due categorie nette mentre tra i soci del circolo ha brillato Graziano Cremonini con 77 colpi.

La giornata è terminata con un aperitivo offerto da Rotary Italia che ha ricordato la propria attività benefica. La gara Clubfitting Golf Trophy,

in programma il primo maggio, è stata rinviata al 2 giugno causa maltempo.

Andrea Ronchi