La Grifo cambia in panchina: Creti è il coach

Anno nuovo e allenatore nuovo. Si torna dalle festività natalizie con l’ennesima novità sulla panchina della Mbe Grifo, visto che il tecnico Mauro Cappelletti ha deciso di fare un passo indietro, ritornando a un ruolo all’interno del settore giovanile e lasciando la conduzione della prima squadra a Sandro Creti, che già era il vice allenatore dei biancoblù. Un altro cambio dopo che Cappelletti aveva preso in estate il posto del dimissionario Davide Tassinari. L’esordio di Sandro Creti avverrà già oggi pomeriggio, nella penultima giornata del girone di andata di serie C Silver, con i biancoblù pronti a scendere in campo tra le mura amiche del PalaRuggi alle 18.30 (arbitri Pellegrini e Casavecchia) contro la Virtus Medicina. Terza forza del campionato, Medicina è allenata dal tecnico imolese Dalpozzo ed è forte di un roster di valore per la categoria tra cui figurano anche gli imolesi Martini e Sabattani, mentre la Grifo è reduce da quattro sconfitte consecutive con cui si è chiuso il 2022.

l. m.