La Grifo ci prova domani contro Veni

Neppure il turno infrasettimanale sorride alla Mbe Grifo, uscita sconfitta martedì sera nella sfida contro gli Aviators Lugo per 78-59 e costretta ad allungare ancora la striscia negativa.

Una sfida che ha visto i grifoni privi in partenza di Giovannelli, Conti e Syla, oltre che di Fussi uscito per infortunio dopo pochi minuti. Da lì in poi l’equilibrio si è spezzato e Lugo ha preso sempre più il sopravvento allungando il divario con il trascorrere dei quarti. Il calendario vedrà la Grifo tornare in campo domani sera, alle 21 (arbitri Ercolini e Grazioli) a San Pietro in Casale nella sfida contro il Veni Basket nella settima giornata di ritorno di C Silver. In serie D la Curti International scenderà in campo domani sera alle 20,30 a Ozzano (arbitri Rusticali e Frisari) contro il Centro Minibasket per cercare la prima vittoria della seconda fase.