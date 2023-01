La Grifo di Creti a Santarcangelo per la risalita

Un girone di ritorno nel quale cambiare decisamente il passo di marcia. È questo l’obiettivo della Mbe Grifo Imola che domani sera inizierà la seconda parte del campionato di serie C Silver, dopo avere chiuso l’andata con solo due vittorie (ottenute contro San Lazzaro e Gaetano Scirea) e un penultimo posto che al momento porterebbe la formazione imolese verso la retrocessione in serie D.

La Grifo è chiamata dunque a una difficile risalita per provare a conquistare la salvezza, anche perché il dodicesimo posto che porterebbe agli spareggi per restare nella prossima serie C unica è distante sei lunghezze.

Nella prima giornata di ritorno i biancoblù di coach Creti scendono in campo domani sera, alle ore 21, a Santarcangelo (arbitri Meli e Zanetti) nella sfida esterna contro la Dulca, formazione che all’andata si impose con un risicato 79-78.

l. m.