La Grifo prepara la trasferta di San Lazzaro L’International pesca i Gardens nel posticipo

L’orgoglio non basta alla Grifo e all’International, entrambe uscite sconfitte nell’ultimo weekend di gare. In serie C Silver la Mbe Grifo non riesce a riconquistare il tanto agognato referto rosa, uscendo battuta per 76-88 in casa contro l’Emilgas Scandiano. Gli ospiti riescono a mettere un freno all’attacco della Grifo e trovano presto un vantaggio attorno alla doppia cifra che riusciranno a mantenere per tutti i primi due quarti. La squadra di coach Creti prova qualche fiammata per rifarsi sotto, ma Scandiano ribatte ai colpi dei giocatori imolesi e il gap arriva fino a toccare le 20 lunghezze.

Nell’ultimo quarto c’è la reazione della Grifo trascinata da Giovannelli (migliore dei suoi con 22 punti) che accorcia fino al 74-81 al 39’, poi però gli ospiti chiudono la gara e per i biancoblu arriva così l’ottava sconfitta consecutiva.

Gli imolesi torneranno in campo venerdì, nella terza di ritorno, impegnati in trasferta a San Lazzaro contro la Bsl contro cui all’andata si registrò la prima vittoria stagionale.

In serie D la Curti International inaugura il girone E Verde (quello che alla fine porterà verso i playoff per la promozione in serie C) con la sconfitta per 75-68 arrivata sul campo di Budrio.

Un ko giunto al termine di una buona gara da parte dei biancorossi che giocano a viso aperto e lottano fino alla sirena finale, pur concedendo qualcosa di troppo agli avversari nel corso del secondo tempo.

Da segnalare la prova di Bergantini, autore di 18 punti. La Curti resta così ferma a quota zero e il prossimo incontro la vedrà in campo lunedì alle 20,30 alla palestra Moratello contro i Giardini Margherita (altra formazione ancora ferma a zero nella nuova graduatoria) per il posticipo della seconda giornata.

l. m.