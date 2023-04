La Grifo senza sorrisi

Ancora ko per Grifo e International. In C Silver la Rebasket passa al PalaRuggi condannando la Mbe Grifo all’ennesima sconfitta con il punteggio di 83-92.

Una partita nella quale la Grifo è stata capace comunque di tenere testa ai quotatissimi avversari grazie all’ottima prova di Calzini (33) e Giovannelli (22), ma la Rebasket ha fatto il suo gioco e alla lunga ha avuto la meglio. Sconfitta anche per la Curti International che in serie D cede 65-85 nella sua ultima partita casalinga contro una Ozzano che ha dominato la partita fino dall’inizio.