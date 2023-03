La Grifo va ancora ko Curti sconfitta

Cade ancora la Mbe Grifo, ancora a secco di vittorie in C Silver. Nell’ultima giornata la formazione imolese è stata sconfitta per 82-121 in casa da Novellara. In una gara dal punteggio molto alto gli ospiti hanno confezionato il break decisivo nel finale di terzo quarto, non lasciando margine di risalita ai giovani imolesi. Difficile pensare a portare a casa i due punti nel prossimo impegno visto che sabato alle 19, nella quintultima giornata, i biancoblù saranno di scena a Correggio in casa della capolista (solo tre sconfitte all’attivo). In serie D la Curti International rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria nella seconda fase di campionato dopo la sconfitta casalinga per 64-81 per mano dei Giardini Margherita al termine di una sfida decisa nel secondo quarto, dovuto a un calo dei biancorossi.

Quattro gare mancano al termine del girone E, con la prossima che vedrà la Curti ospite di Modena Basket sabato alle ore 18,30.

l.m.