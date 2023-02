La Grifo vuole rialzarsi Il Guelfo a Montecchio

Tre mesi senza vittorie. Tanto sta durando il digiuno della Mbe Grifo, il cui ultimo referto rosa risale al 19 novembre, quando i biancoblu superarono il Gaetano Scirea. Da allora districandosi tra cadute rovinose e partite invece più combattute, la Grifo non è più riuscita a ritrovare i due punti e così lo spettro dell’ultimo posto in solitaria del torneo di C Silver è divenuto realtà. L’ultima sconfitta arrivata in quel di Ferrara ha comunque lasciato buoni segnali alla formazione guidata da coach Sandro Creti (ancora allza ricerca del primo successo da quando ha preso le redini della squadra) che oggi pomeriggio, nella quinta giornata di ritorno, riproverà a invertire la rotta. Palla a due alle 18:30 (arbitri Culmone e Onofri) al PalaRuggi per la sfida contro l’Omega Basket (all’andata 76-68 per i bolognesi che hanno 10 punti in classifica contro i 4 degli imolesi).

Questa sera alle 20 il Guelfo Basket (C Gold) gioca in trasferta sul campo della Polisportiva Arena Montecchio, una trasferta in terra emiliana dove i ragazzi di Claudio Agresti proveranno a riscattare il ko con la Fulgor Fidenza della scorsa settimana.

Scendendo in serie D la Curti International è scesa in campo ieri sera in casa con Castelfranco.