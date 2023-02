La vittoria non vuole proprio arrivare in casa della Grifo, che cade malamente anche a San Lazzaro e si vede ancora costretta a stazionare all’ultimo posto in solitaria in una classifica che si fa sempre più nera. In serie C Silver i biancoblù targati Mbe hanno ceduto per 92-65 in casa della Bsl che non ha faticato troppo per avere ragione degli imolesi, visto che la partita è durata giusto lo spazio del primo quarto, quando la Grifo aveva toccato anche il +5. Poi i padroni di casa hanno piazzato un parziale di 38-13 a ridosso dell’intervallo lungo, condito dalle troppe palle perse e dalle difficoltà a rimbalzo della Grifo, e così la partita è andata presto in archivio. Tra gli imolesi da segnalare i 13 punti messi a bersaglio da Fussi e Giovannelli. La Mbe Grifo tornerà in campo sabato 11 febbraio, alle 18,30, in casa al PalaRuggi nella sfida contro Scuola Basket Ferrara, nella quarta giornata di ritorno. l.m.