La Mbe Grifo cede ai supplementari

Ancora una battuta d’arresto per la Grifo, mentre l’International chiude al quarto posto la prima fase garantendosi la salvezza e giocherà la poule promozione. Non riesce a ritrovare la vittoria la Mbe Grifo che nell’ultima di andata di C Silver incappa nella sconfitta per 91-89 dopo un supplementare in casa del 4 Torri Ferrara. Non basta la stratosferica prova di Fussi, autore di ben 36 punti, per interrompere la striscia di sei sconfitte consecutive della squadra biancoblu che, già priva di Giovannelli e Marabini, perde anche Creta dopo pochi minuti e nel finale non trova lo spunto vincente. In serie D la Curti International centra la vittoria per 71-66 contro Cesena chiudendo al quarto posto (7 vittorie e 7 sconfitte) il girone D e tra un paio di settimane giocherà in un nuovo girone a 8 squadre che qualificherà ai playoff promozione.