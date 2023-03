La nuova Andrea Costa pronta per il derby

Debutterà oggi nel derby con Faenza la nuova versione dell’Andrea Costa. Meno centimetri sotto canestro, ma una maggiore intensità ed efficacia a rimbalzo che si chiederà al nuovo (e vecchio) arrivato Kevin Cusenza, che oggi, alle ore 18, esordirà al PalaRuggi nella sfida contro i secondi in classifica.

"Kevin l’ho visto fisicamente in forma, ma soprattutto molto carico e pronto a darci una mano nell’aumentare ancora di più la nostra aggressività – conferma il tecnico Federico Grandi alla vigilia –, e si è inserito subito bene all’interno del gruppo. Veniamo da una buona settimana di allenamento, la squadra sta crescendo settimana dopo settimana nella consapevolezza di quelle che devono essere le nostre caratteristiche più importanti, ossia ritmo in attacco e aggressività in difesa. L’arrivo di Kevin ci aiuta perché è un agonista, che fa dell’intensità e dell’aggressività le sue armi, oltre a qualità in fase offensiva nelle letture di gioco".

Con Cusenza al posto del partente Agostini ("un ragazzo d’oro che si è fatto apprezzare per le sue qualità morali e ci ha dato una mano") cambia l’assetto dell’Andrea Costa che, valutando anche il possibile spostamento ad ala di Ranuzzi, porterà a una maggiore varietà, e anche fisicità, sugli esterni.

"L’arrivo di Kevin soprattutto ci aiuta a rimbalzo – sottolinea il tecnico biancorosso – e a dare presenza sotto canestro. È ovvio che abbiamo comunque un assetto tattico un po’ sui generis, non con il classico pivot ma con due 4, o al limite un 4 e mezzo, quindi dovremo essere bravi a trovare nel poco tempo che resta un equilibrio, soprattutto in attacco, per sfruttare questa pluralità tattica. A me piace l’idea, però non è una configurazione standard e dovremo trovare i giusti meccanismi. La pausa di Coppa dopo Faenza? Ci permette di avere un po’ più tempo".

Intanto però l’occhio è sul derby, sentito, contro i Blacks Faenza.

"La partita di oggi è un derby sentito, per noi e per i tifosi e vogliamo onorarlo al meglio. Giochiamo contro una squadra che è una delle più forti dell’intera serie B, costruita per vincere e che sta facendo un campionato in linea con le aspettative iniziali. Nell’ultimo periodo poi ha trovato e sta trovando ottima continuità di rendimento. Rispetto all’andata, anche a causa di necessità virtù per gli infortuni di Molinaro e Morciano, possono avere sia un assetto più perimetrale con Petrucci da 4, sia con due lunghi come Aromando e Poggi. Un assetto bidimensionale che li rende difficili da affrontare", conclude il coach dell’Andrea Costa.

