La Sacmi Avis chiude undicesima Applausi per Brini e Yeboah

Alla Finale Bronzo che si è disputata a Pietrasanta, in Versilia, l’Atletica Imola Sacmi Avis si è classificata all’undicesimo posto. Nei 110 a ostacoli il decatleta Michele Brini ottiene la quarta posizione con 14”82, a meno di un decimo dal personale del 2020. Michele conquista poi il secondo posto nel giavellotto (57,99). Sui 100 metri lo junior Enrico Moses Yeboah si migliora con 10”95. Nella gara di salto con l’asta Tommaso Franzè, atleta in prestito giornaliero dall’Atletica Par Canegrate, si aggiudica la seconda posizione con la misura di 4,55. A Francesco Conti, all’esordio stagionale, tocca il giro della morte (400 metri) chiudendo in 49 netti.

Andrea Mazzanti porta a casa lo stagionale nel triplo (13,29 è la sua miglior misura degli ultimi tre anni). Dal mezzofondo arrivano altri punti importanti, con il quinto posto di Riccardo Dall’Osso nei 3.000 siepi (9’37”91) e il sesto di Luis Matteo Ricciardi sia sui 1.500 (3’52”13) sia sui 5.000 metri (14’53”01).

La staffetta 4x100, formata da Andrea Mazzanti, Lorenzo Pederzoli, Simone Ferrari e Enrico Yeboah, è giunta quarta con 41”92. L’astista e quattrocentista Federico Ferrucci si disimpegna come marciatore improvvisato, ma è squalificato dopo avere resistito più di metà gara. Andra Fagliarone lancia il martello a 50,29 metri, quinto mentre il multiplista Tommaso Franzè copre il getto del peso segnando il proprio pb (10,50). Sui 400 ostacoli lo junior Leonardo Lodolini firma il suo nuovo Pb di 55”75. Sugli 800 metri Mattia Turchi fa segnare il suo terzo tempo, 1’53”86, dietro al Pb di fine maggio di 1’52” e al precedente personale fatto segnare proprio per la finale dei cds assoluti del 2022.

Nel salto in alto l’allievo Enea Zaccarini scavalca l’1,75 mentre nel lungo Simone Ronzoni atterra a 6,69. La staffetta 4x400 composta da Lorenzo Pederzoli, Mattia Turchi, Alessandro Bacci e Francesco Conti corrono in 3’17”73 classificandosi al quinto posti.

Mirko Melandri