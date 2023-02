La Sacmi Avis dà spettacolo ai regionali Brillano Moses, Ferrari, Baldi e Conti

I ragazzi dell’Atletica Imola Sacmi Avis hanno preso parte a varie kermesse indoor a Modena e a Parma per i campionati regionali per le categorie Allievi, Juniores e Promesse e ad Ancona a un meeting nazionale. Lo sprint e gli ostacoli dei regionali si sono disputati a Modena. I migliori risultati li hanno raggiunto gli Juniores. Enrico Yeboah Moses ha corso la batteria in un 7’’17, ultimo tempo valido per la finale. Qui si è migliorato, correndo in 7’’07 per il quarto posto e vincendo il titolo regionale, perché i primi tre atleti non erano dell’Emilia Romagna. Basta considerare che il 7’’17 è il peggior tempo della stagione. Anche Simone Ferrari, con 7’’24, si è migliorato ottenendo la decima posizione.

Nella finale B ha chiuso al secondo posto, correndo in 7’’19. Le batterie dei 60 hanno poi visto al 14° posto Matteo Rosadi (7’’32), al 30° Gabriele Ricci (7’’52), poi Davide Venieri (39° con 7’’66), Riccardo Lanzilotti (42° con 7’’70), Pietro Donegaglia (49° con 7’’89) e Marcello Filippone (50° con 7’’94). Tra le Juniores Guia Fattorini, nei 60 ostacoli, ha ritoccato due volte il personale, segnando 9’’65 in batteria e 9’’56 in finale con un miglioramento di 19 centesimi.

Sui 60 Chiara Baldi ha concluso al 13° posto in 8’’43 davanti a Sara Conti (16ª al primato in 8’’58) e a Caterina Vanni (20ª in 8’’78, anche lei al primato personale).

Tra gli Allievi il migliore imolese è Daniele Cetrone, che ha stabilito il personale di 7’’54 per il decimo posto. Dietro di lui si sono classificati Antonio Pio Dettoli (29° con 7’’71) e Alessandro Tampellini (44° con 7’’99). Tampellini ha corso i 60 ostacoli, piazzandosi all’undicesimo posto con il nuovo primato di 10’’03. Al femminile bel personale per Benedetta Drago nei 60 ostacoli (7’’50 per il settimo posto), che ha corso i 60 piani in 8’’42 (30ª) davanti a Lucilla Mondini (8’’74).

m. m.