La Sebastiani è Real Andrea Costa ko

ANDREA COSTA

47

SEBASTIANI RIETI

70

Andrea Costa Imola: Trentin 6, Marandoni 3, Roli, Corcelli 3, Tognacci 8, Fazzi 2, Restelli, Barbieri ne, Ranuzzi 12, Montanari 3, Cusenza 10. All. Grandi.

Real Sebastiani Rieti: Mastrangelo 6, Ceparano 11, Valene 1, Mazzotti 7, Frattoni 7, Piazza 2, Bushati 3, Matrone ne, Chinellato 9, Paesano 5, Pagani 11, Piccin 8. All. Dell’Agnello.

Arbitri: Curreli e Zara.

Note: parziali 9-23, 21-40, 31-51. Tiri da due: Imola 1537, Rieti 2227. Tiri da tre: 323, 624. Tiri liberi: 816, 816.

Niente da fare per l’Andrea Costa Imola che subisce una pesante sconfitta casalinga contro la Sebastiani Rieti in un match sempre controllato dalla formazione laziale. Un primo quarto da incubo mette subito in difficoltà la Andrea Costa Imola. I ragazzi di Grandi sembrano spaventati dalla partenza a razzo della squadra laziale. Tognacci è il più attivo, ma in attacco Imola fa una fatica terribile a reggere l’intensità della squadra avversaria. Pagani prima e Ceparano poi, mettono in crisi la difesa dell’Andrea Costa che alla fine del primo quarto si ritrova già con un montagna da scalare sotto di 14 sul 9-23. Nel secondo parziale però la situazione non migliora, Imola prova a dare un segnale di risveglio sul fronte offensivo ma Tognacci e compagni continuano a non trovare mai la giusta fluidità in attacco.

Dalla parte opposta Rieti sembra non avere momenti di pausa e resta in controllo della partita. All’intervallo lungo il punteggio è tutto a favore dei laziali che comandano sul 21-40. Nel terzo parziale Rieti è meno esplosiva in attacco, ma Imola non dà la sensazione di poter ricucire lo strappo e a 10’ dalla fine il punteggio è 31-51. L’ultimo quarto serve solo a fissare il punteggio finale sul 47-70.