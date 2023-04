La strana Pasqua di Pioli e Inzaghi

Leo Turrini

Pasqua anche per Stefano Pioli e per Simone Inzaghi. Due personaggi in cerca di autore e di Resurrezione: un anno fa di questi tempi si contendevano lo scudetto corpo a corpo, adesso manco riescono a battere, con rispetto parlando, l’Empoli e la Salernitana…

C’è qualcosa di surreale, nella vaga ma non impossibile prospettiva che tra meno di un mese Milan e Inter possano animare, venti anni dopo dopo la prima e unica volta, un’altra semifinale di Champions.

Intorno, è cambiato tutto. Nel 2003, il Diavolo apparteneva a un Silvio Berlusconi ancora all’apice della vitalità. E la Beneamata era il gioiello del cuore della famiglia Moratti, simbolo di una continuità dinastica mai perduta.

Oggi, il Milan appartiene ad un misterioso patron americano che forse ha messo piede a San Siro una volta. E l’Inter è di proprietà di un giovanotto cinese che non può ignorare le direttive del comitato centrale del partito comunista di Pechino.

È la globalizzazione, Bellezza! Quando si valutano le prestazioni di Pioli e di Inzaghi, sarebbe bene tener conto della realtà nuova, che ci piaccia o meno.

