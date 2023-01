La Virtus cerca il blitz, Andrea Costa conferme

È una partita da non sbagliare quella che attende l’Andrea Costa. Contro la Use Computer Gross Empoli al PalaRuggi (alle 18, arbitri Lenoci e Turello) i biancorossi cercano una vittoria preziosa per chiudere l’andata e iniziare poi a guardare tra un paio di settimane (prima ci sarà il turno di riposo visto che il prossimo avversario doveva essere Firenze). "È stata una settimana partita in salita ma finita in crescendo – afferma il coach Federico Grandi –, perché Fazzi ha avuto ancora l’influenza, Restelli una scavigliata che ci ha spaventato ma che alla fine non è stato nulla di grave e Ranuzzi che si è fermato una botta al dito. Negli ultimi giorni però hanno ripreso e avrò tutti a disposizione domani". I biancorossi ripartiranno dall’ottima prova difensiva di Rieti cercando, come anche lo stesso coach aveva chiesto, di crescere sul piano offensivo. "Dobbiamo comunque alzare ancora di più la nostra aggressività difensiva perché anche nella buona prova di Rieti abbiamo fatto solo tre palle recuperate e questo ci ha condizionato nel trovare quei canestro in campo aperto e contropiede che sono parte integrante del nostro fatturato. Poi dovremo riuscire ad attaccare il ferro con più continuità, mettere palla dentro e costruire tiri in ritmo muovendo la palla. Come ottenere più punti da tutti? Noi dobbiamo creare partendo dal gioco di squadra. Ovvio poi che ci possono essere squadre organizzate come Rieti che ti tolgono alcune certezze. Una squadra come Empoli che cambia molto in difesa può portarti a fermare la palla e noi dovremo avere pazienza nello sfruttare i vantaggi, ma tutto deve passare dall’esecuzione dei giochi e dal ritmo". Occhio, comunque a Empoli. "Ha alcuni punti di riferimento molto chiari e definiti, come Casella, loro leader, Antonini e Sesoldi, tutti uomini che possono segnare tanto se messi nelle condizioni di farlo. Poi hanno un ottimo play in Costa e Nwokoye in area, oltre a tanti giovani su cui fare massima attenzione. Poi stare fermi è uno svantaggio per tutti ma interessando tutti i club alla fine le cose si bilanciano" chiude Grandi.

Le altre gare: Faenza–Ancona; Tigers–Rieti; Fiorenzuola – Matelica; Jesi–Ozzano; Fabriano–Senigallia.

La classifica: R.S. Rieti 24; Faenza 20; Fabriano 18; Fiorenzuola, Ancona, Virtus 16; Ozzano, Jesi, Piacenza, Senigallia 14; Andrea Costa, San Miniato 10; Tigers Romagna, Empoli 4; Matelica 2.

Luca Monduzzi