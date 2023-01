La Virtus cerca riscatto per sognare ancora

di Antonio Montefusco

Comincia il girone di ritorno del campionato e questa sera (palla a due alle ore 18), la Virtus Imola giocherà sul campo della General Contractor Jesi.

I marchigiani hanno due punti in meno in classifica rispetto ai gialloneri, ma alla andata espugnarono il PalaRuggi vincendo 77-71. Quello era solo l’esordio in campionato, la V imolese era una squadra che doveva prendere confidenza con la nuova realtà ed aveva anche un pizzico di emozione per il debutto. Oggi le cose sono cambiate, gli imolesi sono consapevoli dei propri mezzi e hanno ancora ampi margini di miglioramento: "Abbiamo finito un buon girone d’andata – commenta coach Marco Regazzi – siamo contenti ovviamente di quello che abbiamo fatto e dell’entusiasmo che abbiamo creato, anche a livello di gente e di riscontri domenicali delle presenze. Siamo in pieno campionato e ci aspetta un girone di ritorno molto intenso e difficile. Avremo a disposizione sette partite in casa e sette partite fuori che dovremo affrontare al 100 per cento delle nostre possibilità".

Quella che doveva essere una vittima sacrificale invece è diventata una bellissima realtà, capace di fare risultati importanti: "La prima parte di stagione ci ha proiettato la luce di tanti addetti ai lavori che ci avevano messo nelle ultime posizioni alla vigilia, Invece abbiamo clamorosamente smentito quelle che erano le previsioni. Ma questo conta poco, perché, comunque, il campo da qui alla fine deciderà dove e come arriveremo. Ovviamente siamo contenti, però siamo anche consapevoli che dobbiamo dare di più, dobbiamo fare di più", conclude.