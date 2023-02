La Virtus ha ritrovato se stessa Ora a Regazzi serve la continuità

Una vittoria aiuta sempre a lavorare, ad andare in palestra con la mente più leggera e meno paura nelle gambe e nell’animo. Il colpo sferrato a Fiorenzuola ha ridato alla squadra di Marco Regazzi alcune certezze perse nelle precedenti uscite, ora i gialloneri nella sfida che giocheranno domani in casa al PalaRuggi, alle 18, con San Miniato dovranno dare continuità ai due punti incamerati in Emilia sei giorni fa.

Altro aspetto importante in casa V imolese è il recupero degli infortunati Claudio Tommasini ed Edoardo Ronca, se non ci saranno intoppi i due giocatori potrebbero anche essere fra i convocati per il match con i toscani.

Avere i due nelle rotazioni permetterebbe a coach Regazzi di poter avere più frecce nel proprio arco da poter utilizzare a gara in corsa, la Virtus è un team che fa del ritmo e del contropiede una delle armi migliori da poter opporre agli avversari.

Quello di domani è un altro crocevia importante nel torneo dei virtussini, fare risultato significherebbe rimettersi ancora di più in careggiata dopo un periodo di appannamento che ha fatto perdere agli imolesi terreno in graduatoria.

La V imolese riceverà un’avversaria che ha vinto sei partite su diciannove e vuole risalire la china, gli spunti per assistere ad un match intenso ci sono tutti.

I gialloneri hanno in classifica 18 punti e ora sono noni, mentre l’Andrea Costa segue a due punti ed è decima.

a. m.