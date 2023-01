La Virtus Imola? Diventa anche una playlist Brani dagli Oasis ai leggendari Led Zeppelin

La musica e lo sport sono sempre un bel connubio, e qualche giorno Matteo Cava tifoso della Virtus Imola ha creato una playlist per i fan gialloneri. Cava è stato autore dei libri musicali, poi il ruolo di cantante nella band Frazione Fabbrica, oggi invece fa l’editor di musica elettronica, playlist curator dj. Nel 2021 ha vinto il premio come editor di musica elettronica al Mei 2021.

In questi giorni ha dato vita alla playlist sulla piattaforma Spotify: "Ho voluto ricreare in un certo senso quel mood di aggregazione che si respirava negli anni Novanta – commenta Cava – con l’escalation della squadra dalla C alla B1, dove il PalaRuggi e la curva erano stipate fino all’inverosimile e i muri tremavano. Indimenticabili le trasferte a Vigevano o Piombino. Tempi meravigliosi che auspico vengano presto replicati. In quel periodo si ascoltava prevalentemente il grunge di Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden, unitamente alla new wave degli Oasis e dei Blur e le prime contaminazioni elettroniche di Fatboy Slim e Chemical Brothers. Ovviamente ho voluto inserire anche brani classici motivanti come quelli dei Led Zeppelin, che sono sempre un must e anche alcune tracce più recenti, per poter essere apprezzato da più persone possibili".

La chiosa di Cava: "Spero che la playlist possa piacere a tutti, con un pizzico di nostalgia per i più vecchi e la possibile riscoperta di grandi brani per i ragazzi".