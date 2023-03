La Virtus Imola s’illude Ma Ozzano ha più benzina

SINERMATIC OZZANO

84

VIRTUS IMOLA

78

Dopo un tempo supplementare

OZZANO: Klyuchnyk 13, Bonfiglio 8, Balducci 8, Barattini 24, Buscaroli, Felici 4, Carpani, Folli 2, Galletti, Chiappelli 16, Salsini, Lasagni 9. All. Loperfido.

VIRTUS IMOLA: Vigori, Galassi 25, Carta 1, Soliani 4, Magagnoli 10, Alberti, Neri, Milovanovic 4, Aglio 16, Tommasini 8, Morara 10, Ronca. All. Regazzi.

Arbitri: Doronin e Ricci.

Note: parziali 18-16, 33-27, 44-44, 66-66.

di Antonio Montefusco

C’è voluto un supplementare per decidere la vincitrice del derby della via Emilia, l’ha spuntata il team di coach Loperfido. Alla vigilia del match, la Virtus ha dovuto rinunciare a Boris Mladenov fermato da uno strappo; un’assenza pesantissima visti i numeri del bulgaro. Ozzano vola subito sul 9-2 firmato da Klyuchnyk (5), Barattini e Chiappelli, prima che Aglio accorci con una tripla, a cui risponde Barattini (12-5). Dopo 6 giri di lancette c’è l’esordio di Alessandro Vigori arrivato alla corte di Regazzi in settimana, gli ospiti reggono bene e ad 1’25’’ la distanza è minima (16-14); lo stesso avviene alla prima sirena. Si riparte e i virtussini non segnano con Ozzano che vola a più 8 (24-16). Bisogna attendere 4 minuti per vedere una tripla di Aglio (24-19). Nel finale di quarto i padroni di casa riescono a mantenere gli avversari a sei mattoncini di distanza sul 33-27.

La V imolese segna poco, ma è viva e soprattutto incollata al match quando a meno di un minuto dalla penultima sirena Morara dalla lunetta assottiglia lo svantaggio a -3, sul rimbalzo Aglio firma il mezzo canestro di differenza (43-42), si chiude il parziale sul 44 pari. L’ultimo quarto si apre con la tripla di Soliani per il vantaggio esterno (44-47), c’è il contro sorpasso con il 2+1 di Balducci (50-49) con 7’38’’ da giocare. Il match sale di tono, i due team sono gomito a gomito 55-56 a 5’14’’ quando Aglio va in lunetta sul tecnico fischiato a Chiappelli che vale il 55-57, giro a cronometro fermo anche per Morara (55-59). Canestro da tre punti vitale di Tommasini (56-62), la Regazzi band va pure sul +8 prima del cesto di Lasagni (59-64) a 3’13’’. Qui arriva il 7-1 dei locali (66-65) quando mancano 74 secondi prima del pareggio dalla lunetta di Tommasini (66-66). Sull’ultimo possesso Galassi commette fallo in attacco con un manciata di secondi da giocare, palla ad Ozzano, il ferro spunta la tripla di Barattini e si va al supplementare.

Tre triple di Lasagni, Chiappelli e Bonfiglio hanno scavato il solco e fatto pendere la bilancia da parte degli ozzanesi. La prossima settimana il campionato si ferma e si riprende il 19 marzo, ma quel giorno i gialloneri osserveranno un turno di riposo.

La formazione di Marco Regazzi giocherà domenica 26, quel giorno al PalaRuggi arriverà la Mosconi Ancona.