La Virtus Imola spreca, Jesi è solida. Non basta Ohenhen: PalaRuggi espugnato

Virtus Imola

64

Jesi

68

VIRTUS : Balciunas 3, Chiappelli 12, Ohehen 21, Masciarelli 13, Barattini 5, Alberti, Magagnoli 7, Morara, Aglio 2, Morina 1, Dalpozzo ne, Vannini ne. All. Zappi. JESI: Filippini 8, Merletto, Varaschin 18, Marulli 11, Rossi 13, Casagrande 5, Nisi, Valentini 4, Bruno 9, Canevale. All. Ghizzinardi.

Arbitri: Ricci e Mattioli

Note: parziali 14-10; 34-32; 52-53. Tiri da due: Virtus Imola 1638; Jesi 1022. Tiri da tre: 929;1033. Tiri liberi: 510;1822. Rimbalzi 37;44.

Che spreco. La Virtus era andata sopra di 14 nel primo quarto, poi ha dilapidato il vantaggio e in una partita punto a punto, sono sempre i dettagli a fare la differenza. È un primo quarto folle, la Virtus comincia a fare canestro da tutte le parti, gli ospiti sembrano non essere in campo, e un po’ alla volta i gialloneri salgono al 14-0 quando sono stati giocati 7’40’’ e Morina imbuca entrambi i liberi. Il primo canestro dei marchigiani lo segna Filippini da tre. Da qui in avanti i gialloneri accusano il colpo, arrivano altri 7 punti dei jesini e sul tabellone dopo 10 minuti è stampato il 14-10.

Nella seconda frazione la V imolese riesce a tenere il vantaggio, Jesi pareggia a quota 18 quando sul tabellone del PalaRuggi mancano 6’14’’ all’intervallo lungo. La squadra ospite però mette il muso avanti con la tripla di Marulli (21-23), lo stesso infila un altro cesto dalla lunga distanza (21-26). Imola però non crolla e rientra negli spogliatoi con un canestro di vantaggio. Alla ripresa, i gialloneri faticano a contenere la furia ospite, ma aggrappandosi ai lunghi gli uomini di Zappi arrivano ad un vantaggio di 7 punti (50-43). Arriva nuovamente un contro break di 10-2 per i marchigiani che mettono il muso avanti (52-53) e con mezzo canestro di vantaggio gli ospiti sopra alla terza sirena. L’ultimo quarto si apre con due triple, la prima di Rossi, la seconda di Masciarelli (55-56), poi con il canestro dall’angolo di Magagnoli padroni di casa di nuovo avanti (57-56). Jesi è come la formichina che mette via le provviste per l’inverno, Rossi, Varaschini e Valentini firmano lo 0-6 (57-62) a 240 secondi dal gong finale. La boccata d’ossigeno giallonera arriva con la tripla di Masciarelli che riporta Imola in scia (60-62). Al primo tiro preso nel secondo tempo, Barattini fa centro da tre ridando il vantaggio agli imolesi (63-62). Time out Virtus, quando si gioca di nuovo, i virtussini sbagliano la gestione della palla, in contropiede Varaschin riporta avanti Jesi (63-64). Comincia il fallo sistematico, il 22 di Rossi per il +3 marchigiano a 15 secondi. Masciarelli rosicchia un punto in lunetta (64-66), la chiude Rossi ancora una volta dalla linea della carità.