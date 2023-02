La Virtus Imola vuole tornare a correre veloce Ma al PalaRuggi arriva la prima della classe Rieti

Quello di questa sera alle 18 è una sfida che vedrà le due squadre avere Fabriano nel destino.

I gialloneri hanno vinto l’ultima gara di campionato proprio con i fabrianesi l’8 gennaio (85-78), Rieti invece l’ultimo match l’ha perso con i marchigiani il 20 novembre quando la Ristopro si impose in trasferta 91-84. Gli uomini di Sandro Dell’Agnello sono una vera e propria macchina da guerra, in stagione sono riusciti a vincere 16 incontri su 17, dopo lo stop del 20 novembre sono arrivate 9 affermazioni consecutive: Rieti–Matelica 88-61, Jesi-Rieti 69-79, Faenza-Rieti 80-82, Senigallia-Rieti 69-80, Rieti-Andrea Costa 60-53, Tigers Romagna-Rieti 45-75, Rieti-Fiorenzuola 91-87, San Miniato-Rieti 69-73, Rieti-Ozzano 73-71. Una squadra capace di battere gli avversari di misura com’è avvenuto negli ultimi tre match.

I numeri dei ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello dicono 52% da 2 punti, 34% da 3 punti, 73% ai liberi, 43 rimbalzi e 17 assist di

media a ogni allacciata di scarpe. La coperta lunga con tante opzioni di scelta già in fase di convocazione è, ovviamente, un vantaggio rispetto alle

Nell’incontro d’andata la formazione di Marco Regazzi fece una delle prestazioni più belle andando vicino all’impresa, i padroni di casa si imposero con un solo canestro di scarto (82-79) con la V imolese che riuscì ad avere il muso avanti per molti tratti mandando in doppia cifra Morara (10), Aglio e Galassi (16) e infine Mladenov (15). Guardando i numeri delle due squadre, il pronostico dice Rieti, ma la capolista deve pure fare i conti con una Virtus che deve invertire la propria rotta dopo le battute d’arresto con Piacenza, Jesi, Faenza e Matelica. E’ il periodo più difficile per il team virtussino, il gruppo ammirato fino all’8 gennaio si è smarrito per strada dovendo pagare dazio agli infortuni e alla continua emergenza vissuta in palestra durante la settimana.

Quella con Rieti può essere la gara giusta per svoltare di nuovo, per tornare ad essere quel gruppo che gioca senza pressione, abusa del tiro da tre, ma allo scoccare della quarta sirena riesce ad avere la meglio sugli avversari. I virtussini devono ritrovare fiducia per camminare di nuovo sulle travi della graduatoria, il bilancio fin qui resta comunque positivo a dispetto degli ultimi risultati che non hanno sorriso ai colori gialloneri.

Questa sera al PalaRuggi l’obiettivo è tornare a gioire insieme ai propri tifosi, la capolista troverà un ambiente caldo e una squadra molto arrabbiata, ma soprattutto con tanta voglia di tornare a muovere la graduatoria. Basta poco per svoltare di nuovo. Questo lo sanno Regazzi e i suoi giocatori.

Il presidente Fip Giovanni Petrucci, su invito del presidente Coni Giovanni Malagò, ha disposto di fare osservare un minuto di silenzio su tutti i campi per onorare la memoria delle vittime del terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria.

Antonio Montefusco