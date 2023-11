La Virtus reagisce, ma passa Ravenna

VIRTUS

66

RAVENNA

77

VIRTUS : Balciunas 15. Morara 7, Aglio 13, Magagnoli 11, Chiappelli 9, Morina, Barattini, Alberti, Masciarelli 9, Ohenhen 2, Dalpozzo, Vannini. All. Regazzi.

RAVENNA: Ferrari 15, Onojaife 9, Dron 8, Bedetti 6, Paolin 16, De 7, Guardigli, Nikolic 12, Restelli 4, Galletti, Laghi. All. Bernardi.

Arbitri: Cattani e Faro.

Note: parziali 10-26; 28-36; 49-61; . Tiri da due: Virtus Imola 1929; Ravenna 1533. Tiri da tre: 728, 1131. Tiri liberi: 78, 1417. Rimbalzi: 34, 37.

La Virtus è sempre brava a complicarsi la vita, poi però riesce bene o male a mettere a posto le cose. I gialloneri sono riusciti a stare in corsa fino alla fine. Parte benissimo Ravenna che prende subito 7 punti di vantaggio sul contropiede di Bedetti (4-11) e immediato time out di Regazzi con 6’26’’ al termine del primo quarto. Ma al rientro in campo le cose non cambiano, anzi i bizantini prendono altri 6 punti di vantaggio 4-17.

Gli ospiti da tre sono letali, la tripla di Dron che vale il +16 (4-20) costringe Regazzi ad un altro minuto di sospensione. La difesa di casa concede inspiegabilmente degli spazi e il vantaggio si allarga a +17 con l’ennesima tripla di Dron (6-23). In avvio di secondo quarto, Balciunas suona la carica e la V imolese riesce a recuperare qualche punto a un Ravenna comunque in pieno controllo del match. Nel terzo quarto Imola prova a rientrare, va meglio nel tiro da 3 punti, ma i romagnoli continuano a fare bene e la forbice si allarga nuovamente oltre i 10 punti. Nella volata finale però Imola non molla. Ravenna la chiude definitivamente con l’ennesimo canestro da tre firmato da Paolin. Male la partenza, bene la reazione, ma non è bastato.

Antonio Montefusco