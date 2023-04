La Virtus ritrova il ritmo E Mladenov fa il resto

VIRTUS IMOLA

76

EMPOLI

67

VIRTUS IMOLA: Aglio 11, Alberti, Soliani 1, Carta, Morara 9, Galassi 21, Vigori 4, Tommasini 6, Mladenov 15, Magagnoli 9, Arcangeli ne, Covatta ne. All. Regazzi.

EMPOLI: Giannone 9, Costa 9, Casella 12, Antonioli 10, Sesoldi 13, Mazzoni 2 , Agbortabi, Menichetti, Nwokoye 4, Bacetti, Marchioli 3, Cerchiaro 5. All. Valentino.

Arbitri: Paglialunga e Cattani.

Note: parziali 20-20, 40-28, 56-46.

di Antonio Montefusco

La Virtus che voleva coach Marco Regazzi si è rivista nella gara di ieri sera. Gli imolesi hanno riscattato il passo falso rimediato nel derby rimettendosi in carreggiata nella sfida con Empoli. Dopo tre sconfitte di fila, una nuova vittoria che porta morale ad Aglio e compagni e accende la luce in questo finale di campionato. L’avvio è scoppiettante, le due triple di Galassi e la buona vena di Mladenov firmano subito il 10-4, con Empoli che fatica a trovare le misure alla banda giallonera. Ma i toscani si riportano sotto riducendo a -4 (15-11). A 2’18’ dalla prima sirena la tripla di Costa rimette a meno uno gli empolesi (19-18), poi Giannone firma il prima vantaggio toscano (19-20), Tommasini firma il pareggio dalla lunetta dopo i primi dieci minuti di gioco. Alla ripresa, dopo 3 minuti è 26-22 interno con Aglio sugli scudi in attacco e difesa dove smazza una stoppata. Poi entrano in scena Magagnoli con sei punti consecutivi e il canestro finale da due di Galassi che valgono il +12 della V imolese all’intervallo lungo. Quando le squadre ritornano dagli spogliatoi, si accende Empoli che arriva sul 46-41 quando mancano 5 minuti ancora da giocare del terzo quarto; prima del 5-0 firmato Mladenov e Tommasini (51-41) che rida ai virtussini nuovamente la doppia cifra di vantaggio. Con una difesa più stringente e un attacco fluido i gialloneri hanno ripreso in mano le redini del match, e a fine parziale c’è la doppia cifra di margine (56-46). Negli ultimi 10 minuti Imola gioca con sicurezza, anche grazie alla differenza a rimbalzo 25 contro i 10 ospiti. I toscani provano a rientrare, ma una schiacciata di Mladenov chiude i conti sul 69-58 quando mancano da giocare 2’18’’. Un’affermazione meritata, senza sbavature, quello che ci voleva dopo lo smacco subito nel derby solo tre giorni prima; negli ultimi 4 secondi è rientrato Alessandro Alberti dopo l’infortunio al crociato di agosto.

I gialloneri torneranno in campo domenica 16 aprile a Senigallia, una partita da vincere per aggiungere punti in graduatoria. Nel match d’andata gli uomini di Regazzi presero una sonora lezione perdendo 84-59, quel risultato va rimediato con un’affermazione. Non importa con quale punteggio, ma con due punti da aggiungere al bottino messo in cassaforte fino a questo momento.