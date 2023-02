La Virtus si arrende solo in extremis a Rieti

VIRTUS IMOLA

75

SEBASTIANI RIETI

80

Dopo un tempo supplementare

VIRTUS IMOLA: Mladenov 6, Galassi 18, Aglio 18, Morara 10, Magagnoli 16, Ronca 3, Dalpozzo, Milovanovic, Carta 4, Neri ne, Soliani. All. Regazzi.

SEBASTIANI RIETI: Tomasini 15, Piazza 3, Ceperano 9, Contento 6, Chinellato 18, Mastrangelo 8, Mazzotti, Paesano 10, Bushati 9, Frattoni ne, Piccin 2. All.: Dell’Agnello.

Arbitri: Umberto Giambuzzi e Davide Valletta.

Note: parziali 12-15, 32-38, 59-52, 69-69.

di Antonio Montefusco

La Virtus si è arresa alla capolista Rieti, ma per la formazione di coach Dell’Agnelo è servito un supplementare per avere la meglio sugli imolesi.

Nelle file giallonere assente Claudio Tommasini per un’ infiammazione al tendine d’Achille, il giocatore bolognese dovrebbe essere in campo per la gara di domenica prossima a Fiorenzuola.

Una montagna da scalare altissima, ma la Virtus del primo quarto sta ampiamente in partita, per i padroni di casa vanno a segno Galassi, Mladenov e Ronca, per gli ospiti Paesano (6), Bushati e Tomasini (7-9) a 4 minuti dalla prima sirena.

Si segna pochissimo anche nei minuti successivi con la capolista che chiude avanti di 3 (12-15). Alla ripresa Ceparano e Chinellato fanno volare gli ospiti al primo vantaggio in doppia cifra (12-22).

I gialloneri non mollato e tornano in gara all’intervallo lungo (32-38). Si torna in campo, Imola ricuce e Aglio pareggia (38-38), gli uomini di Regazzi vanno sopra di 7 (55-48).

Il terzo quarto si chiude con il punto esclamativo di Magagnoli che mette la sua firma sul parziale virtussino complessivo di 27-14.

Gli ospiti però non mollano ed arrivano ad un solo canestro di svantaggio (59-57), Bushati da il vantaggio a Rieti (59-60).

L’equilibrio continua con le squadre ancora a braccetto sul 65 pari, Imola ci crede Morara porta avanti i padroni di casa (69-68), pareggiato da Bushati con l2 dalla lunetta (69-6) a 1’25’’.

La V imolese fa scadere i 24’’ quando manca meno di un minuto alla fine, palla in mano per Rieti che sbaglia, altrettanto fa Imola, altro errore per gli ospiti, la tripla finale di Galassi si infrange sul ferro ed è overtime.

E’ perfetta parità anche a 120 secondi dalla fine con il libero di Morara (74-74). Lo stesso Morara ancora a cronometro fermo ne butta dentro solo uno (75-74), Chinellato ribalta le cose (75-76), poi Contento non sbaglia dalla linea della carità (75-78) a 12 secondi, li si chiude la contesa.

E’ la quinta sconfitta consecutiva: nel prossimo turno di campionato coach Regazzi andrà a Fiorenzuola per interrompere la striscia negativa.