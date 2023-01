La Virtus spreca troppo Jesi si conferma bestia nera

JESI

81

VIRTUS IMOLA

75

JESI: Merletto 22, Cicconi 13, Gatti 9, Ferraro 5, Marulli 17, Ginesi, Konteh, Valentini 3, Filippini 4, Rocchi 8, Giulietti, All: Ghizzinardi.

VIRTUS IMOLA: Galassi 5, Aglio 19, Mladenov 23, Tommasini 9, Magagnoli 9, Ronca 2, Morara 8, Milovanovic, Carta, Soliani ne, Neri ne. All: Regazzi.

Arbitri: Eugenio Roberti, Arianna Del Gaudio.

Note: parziali 19-24, 38-43, 54-56.

di Antonio Montefusco

Quando hai in pugno la partita: la Virtus ha dilapidato un vantaggio di 14 punti, alla fine perdi con tanti rimpianti. Jesi dopo la vittoria dell’andata si è ripetuta nella sfida del PalaTriccoli maturando così il 2-0 negli scontri diretti. Un peccato per i gialloneri che hanno pagato dazio al fattore M: Marulli-Merletto capaci di un bottino importante. L’inizio gara è tutto per i marchigiani che volano 7-2, la Virtus subisce e dopo 4’ la sostanza non è cambiata, ancora Jesi avanti 12-7. Regazzi chiama il time out e mette dentro Aglio, il capitano è imprendibile con i gialloneri che ribaltano la situazione firmando il primo vantaggio (15-17). Gli ospiti reggono bene e alla prima sirena sono a +5. La partita si accende, i jesini provano a non farsi staccare, dopo 2’09’’ coach Marco Regazzi (foto) prende un fallo tecnico e qui i locali mettono il naso avanti (27-26).

Ma è solo un fuoco di paglia, perché nonostante il terzo fallo di Morara e il quarto di Milovanovic, la V imolese riesce ad andare all’intervallo con 5 punti in più con un 612 da 3 punti e 817 da 2 e ben 25 rimbalzi. Guardando i singoli 14 i mattoncini portati in dote da Mladenov. Il rientro dagli spogliatoi è tutto virtussino, il team di Regazzi segna a raffica con Magagnoli e Aglio ed è subito +14 con Ghizzinardi costretto a chiamare il minuto di sospensione a 7’30’ dalla penultima sirena. E’ un match abbastanza pazzo, arriva il contro break di 7-0 per i marchigiani (45-52) a 3’59’ con Regazzi che vuole parlarci su. Il flusso locale lo interrompe Mladenov (47-54). Si va all’ultimo riposo 54-56. Alla prima azione Marulli firma il sorpasso con una tripla (57-56), da qui in avanti è un monologo locale fino al 3+1 di Rocchi che sentenzia +8 (68-60). Mladenov prova a tenere a galla i suoi, ma Jesi vola in doppia cifra (75-65) con il solito Marulli. Imola non demorde e a 1’07’’ Morara imbuca la tripla del -2 (75-73). Poco dopo Morara esce per 5 falli e finisce ai liberi.

La classifica: Sb Rieti 28; Faenza e Fabriano 22; Bakery, Fiorenzuola e Ancona 18; Ozzano, Jesi e Virtus 16; Senigallia 14; Andrea Costa 12; San Miniato 10; Matelica Empoli e Tigers 4.