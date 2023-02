L’Andrea Costa resta al palo Pagani e Biordi non verranno

di Luca Monduzzi

Tanto rumore molto probabilmente per nulla.

A meno che non si sblocchino altre situazioni negli ultimi giorni utili, i tentativi dell’Andrea Costa di intervenire sul mercato vanno verso il nulla di fatto e man mano che ci si avvicina alla data di martedì 28 febbraio (termine ultimo per il campionato di serie B per potere fare correttivi ai propri roster) la sensazione è che la squadra imolese resterà la stessa da qui fino alla fine della stagione in corso.

Il principale candidato a vestire il biancorosso poteva essere il pivot di Rieti Giordano Pagani che è indirizzato invece verso Fiorenzuola.

L’ultimo nome sul taccuino era quello del sanmarinese Ygor Biordi (a cui l’Andrea Costa aveva pensato in gennaio) fresco di rescissione con la Fortitudo, ma che le ultime voci di mercato lo danno diretto alla volta di Monopoli.

Sfogliando poi la margherita Mantova pare poco propensa a liberarsi di Alessandro Morgillo, mentre Mattia Mastroianni di Roseto non pare soddisfare del tutto l’entourage biancorosso, deciso a trovare un giocatore prettamente d’area per sostituire Pietro Agostini (che nel caso era stato proposto a Faenza).

Dunque nulla di fatto, sempre che dopo il prossimo turno di campionato il mercato non offra alcuni nomi last minute: non impossibili, però molto ma molto difficili.

Nel frattempo ha dato esito negativo l’esame di controllo a cui si è sottoposto il capitano Nunzio Corcelli, fermo per un problema muscolare all’inguine con Senigallia, comunque monitorato giorno per giorno fino alla sfida con Cervia in programma domenica (arbitri designati Bergami e Moratti), alle 18, contro i Tigers Romagna.

Attualmente i biancorossi sono decimi in classifica con 16 punti, due in meno della Virtus Imola (nona).