L’Andrea Costa riabbraccia Carnovali

Superata la sconfitta quasi in volata di Fabriano, l’Andrea Costa si prepara ad affrontare la prima casalinga di questo girone di ritorno. Domenica i biancorossi affronteranno la Luciana Mosconi Ancona (arbitri Giambuzzi e Valletta) e sarà l’occasione per rivedere al PalaRuggi gli ex Tommaso Carnovali e Nicola Calabrese, ora entrambi parte del roster dei marchigiani e elementi da tenere d’occhio.

In una squadra costruita per veleggiare nelle zone alte della classifica, ma che ha avuto più difficoltà del previsto (tra queste la sconfitta subita con l’Andrea Costa) l’ex bomber Carnovali sta viaggiando a cifre inferiori a quelle con cui chiuse la stagione imolese (10,3 punti al momento contro 14 con meno tiri a disposizione), ma nelle recenti sfide con Jesi e Tigers ha sfoderato i suoi numeri (23 e 22 punti).

In linea con l’anno scorso le cifre di Calabrese (4,6 punti adesso, allora 5), anche se nell’ultima sfida si è accesso visto che i suoi 15 punti sono stati decisivi nella vittoria su Senigallia.

l. m.