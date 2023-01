L’Andrea Costa riposa Mercoledì c’è Ravenna

Comincia subito con il turno di riposo il girone di ritorno per l’Andrea Costa, che oggi avrebbe dovuto affrontare Firenze che si è ritirata dal torneo qualche giorno fa lasciando il girone C con un numero dispari di squadre. Reduci dalla vittoria contro Empoli, i biancorossi si godranno così il weekend senza basket giocato ma soltanto come spettatori di quello che accadrà sui campi delle dirette rivali dopo una settimana durante la quale coach Federico Grandi ne ha potuto approfittare per lavorare ancora con il gruppo senza l’assillo incombente della partita. L’obiettivo è quello di oliare ancora diversi dettagli tecnici e tattici, soprattutto sul piano offensivo, per migliorarsi in vista del girone di ritorno. La squadra si è allenata fino a venerdì, quindi il sabato e la domenica di libertà, per poi ritrovarsi in palestra lunedì pomeriggio per iniziare la settimana che precederà la trasferta di Fabriano di domenica, prima partita del ritorno per gli imolesi. Per non perdere il ritmo partita lo staff tecnico ha organizzato anche un’amichevole, prevista mercoledì dalle 17 al PalaRuggi contro Ravenna di A2.

l. m.