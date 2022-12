L’Andrea Costa saluta un anno in chiaroscuro

di Luca Monduzzi

Tra il gran finale della scorsa stagione culminato con i playoff a maggio e gli ultimi mesi altalenanti, è un 2022 dai due volti quello che l’Andrea Costa si appresta a mandare in archivio.

Il sogno playoff.

Pure l’avvio del 2022 non fu subito brillante per i biancorossi, debilitati dall’ondata di Covid che investì la squadra nel periodo natalizio, oltre allo stop di Trapani per l’infortunio al ginocchio. Le due sconfitte con Ancona e Senigallia chiusero un ciclo di quattro ko consecutivi a cui la Grandi band rimediò con le vittorie su Cesena e Roseto che inaugurarono il ritorno, propiziate dal rientro del play. Il cammino biancorosso proseguirà fino alla vittoria con Ozzano alla terzultima giornata che avvicinerà i playoff, poi certi la domenica successiva pur se sconfitti da Ancona. All’Andrea Costa tocca l’incrocio con la forte Agrigento contro cui i biancorossi cedono nelle prime due gare lottando fino all’ultimo. Al Ruggi arriva il successo in gara tre e quindi la sconfitta di gara quattro che, tra i fortissimi applausi dei tifosi, fa calare il sipario sull’annata 20212022.

Il mercato.

Confermare quanti più elementi possibili è il desiderio della società in vista di un campionato quanto mai importante, vuoi per l’annunciata riforma dei campionati che lo renderà una strettoia verso la nuova serie B, vuoi per il ritrovato derby con la Virtus, promossa dalla C Gold. La costruzione della squadra prenderà un’altra piega. Trapani va a Orzinuovi e Carnovali ad Ancona seguito da Calabrese. Salutano anche gli altri imolesi Wiltshire e Vigori, così dei locali restano solo il capitano Corcelli e Fazzi e l’unica altra conferma è quella di Trentin. Al posto di Cusenza c’è il ritorno di Ranuzzi e Agostini sotto canestro mentre tra gli esterni ecco Restelli, Tognacci e Marangoni e la regia affidata a Montanari.

Il primo derby.

Le prime uscite sono incoraggianti e il derby torna a fare capolino prima del previsto, con il primo turno di Supercoppa che mette di fronte le due imolesi l’11 settembre: l’Andrea Costa lo farà suo mostrando una superiorità che, alla lunga, non sarà più tale.

Il campionato e il big match.

In campionato l’inizio è buono con le vittorie con Fabriano e Ancona dopo la prevedibile sconfitta a Firenze all’esordio. La nervosa sconfitta con Ozzano dà il via a un periodo negativo segnato anche dal ko di Senigallia e da quello più doloroso, in casa, con i Tigers Cervia tra i fischi del PalaRuggi.

Le sconfitte consecutive diventeranno cinque dopo Faenza e Piacenza e si parla anche di mercato. La vittoria con Jesi mette una pezza in vista del primo derby in campionato, il 4 dicembre. Un successo varrebbe tantissimo, soprattutto per il morale, ma i biancorossi vengono travolti da una Virtus più pimpante che già qualche settimana prima aveva operato il sorpasso in classifica.

Le ultime partite.

Il resto è storia recente. L’ultima sconfitta dell’anno è con Fiorenzuola a cui seguono però le vittorie con Matelica e San Miniato coincise con il ritorno del miglior Montanari a ridare ossigeno nel finale di un 2022 che si chiude con un bilancio complessivo di 16 vittorie e 21 sconfitte. E ora sotto con il 2023.