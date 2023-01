L’Andrea Costa scalda i motori Domenica la trasferta più lontana

di Luca Monduzzi

I biancorossi vanno a grandi passi verso le prime sfide del 2023. Dopo un lungo lavoro durante la sosta natalizia e un paio di amichevoli nei quali è stato testato il lavoro svolto in palestra, l’Andrea Costa va a concludere questa settimana di allenamento e si avvicina al primo impegno dell’anno nuovo, la trasferta a Rieti in programma domenica (arbitri designati Correale e Procida), alle ore 18, penultima gara del girone di andata che si chiuderà poi la domenica successiva in casa con Empoli.

Contro la capolista del girone C i biancorossi di coach Federico Grandi affronteranno la trasferta più lontana del girone dal punto di vista chilometrico (la squadra partirà per il Lazio dopo l’allenamento del sabato) e anche ostica dal punto di vista tecnico visto che i reatini sono la capolista quasi imbattuta (una sola sconfitta, in casa con Fabriano) del girone C, confermando le previsioni che davano a inizio stagione la formazione laziale allenata da coach Sandro Dell’Agnello come la principale candidata al primo posto.

E guardando al resto del girone, il 2023 porterà anche, come già si preannunciava nei giorni scorsi, verso l’inevitabile esclusione dal campionato di Firenze che in questi giorni ha già comunicato la propria rinuncia alla trasferta di Matelica. Cosa che presumibilmente si ripeterà anche nelle prossime partite, così che per Corcelli e compagni il turno di domenica 22 gennaio (prima di ritorno) proprio contro i toscani si appresta a diventare una domenica di riposo e sul campo il ritorno inizierà con la trasferta di Fabriano.

La classifica: Real Sebastiani Rieti24, Blacks Faenza, Ristopro Fabriano20, General Contractor Jesi, Virtus Imola e Pallacanestro Firenze16, Bakery Basket Piacenza,Pallacanestro Fiorenzuola, Sinermatic Ozzano, Luciana Mosconi Ancona e Pall. Goldengas Senigallia14, Andrea Costa Imola10, La Patrie San Miniato8, USE Computer Gross Empoli4, Halley Informatica Matelica e Tigers Romagna2.