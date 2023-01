L’Andrea Costa sfiora l’impresa Ma cede nel finale a Fabriano

Fabriano

79

Andrea Costa

73

Ristopro Fabriano: Papa 10, Centanni 8, Stanic 27, Fall ne, Verri 16, Onesta ne, Petracca 5, Gianoli 4, Carsetti ne, Gulini 5, Stazi ne, Azzano 2. All. Aniello.

Andrea Costa Imola: Restelli 4, Fazzi 3, Agostini, Barbieri, Ranuzzi 15, Corcelli 5, Marangoni 5, Tognacci 17, Montanari 14, Trentin 10. All. Grandi.

Arbitri Guarino e Palazzo.

Parziali: 18-23; 44-37; 57-55.

FABRIANO (Ancona)

A un passo dall’impresa, l’Andrea Costa esce sconfitta da Fabriano che conferma l’imbattibilità del suo campo. Con moltissimi imolesi al seguito, i biancorossi sono andati vicino al successo trascinati nel finale da Tognacci che aveva portato avanti i suoi fino a 2’ dalla sirena, senza trovare il colpo da due punti. Imola difende bene su Stanic e davanti sfrutta il post basso e tre triple di un ispirato Montanari per il 7-15 al 4’, mentre Fabriano fatica a entrare in ritmo, che ritrovano quando Imola perde continuità davanti. In avvio di secondo l’attacco dei ragazzi di Grandi va in confusione e Fabriano colpisce con Stanic (31-25). Il rientro di Montanari rianima l’attacco, anche se Fabriano ha la meglio anche per la forza a rimbalzo. Al rientro in campo Imola ritrova un po’ di vigore anche davanti, e qualche errore di Fabriano aiuta i biancorossi che con Ranuzzi rintuzzano in un finale di terzo quarto vivace (un tecnico a Grandi per proteste). Imola ha più concretezza tra la fine del terzo l’avvio dell’ultimo rimette il naso avanti con Trentin (57-58), ma non approfitta del quarto fallo di Stanic. Ranuzzi segna e Tognacci porta avanti Imola (66-69 al 37’) che resta avanti fino al 70-71, ma manca il colpo del ko proprio con lui. L’uscita per falli di Stanic non ferma Fabriano che nel finale trova 5 punti di Papa che scrive il 75-71 a 20 secondi dal gong.

Luca Monduzzi