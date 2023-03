L’Andrea Costa sfrutta la pausa

Ultima pausa di questa stagione, dovuta alla sosta per le Final Four di Coppa, prima del rush finale di campionato. Che, nello specifico, per l’Andrea Costa si tratta delle ultime otto partite (quattro in casa a partire da domenica 19 marzo contro Piacenza e quattro fuori) che da qui a fine stagione definiranno la posizione finale in classifica dei biancorossi.

Una pausa che risulta sicuramente utile per rodare ancora di più i meccanismi dopo l’inserimento di Kevin Cusenza che se da un lato conosce già l’ambiente e il metodo di gioco di coach Federico Grandi, dall’altro dovrà trovare la migliore alchimia con i compagni, particolarmente con chi come Ranuzzi e Trentin saranno impegnati sotto canestro. Già nel derby con Faenza il bolognese pare aver dimostrato una buona intesa con il nuovo arrivato mentre i problemi di falli di Trentin non gli hanno permesso di giocare con continuità assieme al suo vecchio compagno d’area.

Domani alle 17:30 al PalaRuggi l’Andrea Costa ospiterà in amichevole la Virtus Padova (girone B), squadra degli ex biancorossi Francesco De Nicolao e Michele Ferrari.

Sempre domani Nunzio Corcelli, finora fermo, si sottoporrà a una risonanza magnetica per controllare la situazione del ginocchio destro dolorante dopo la botta rimediata domenica. In chiusura, il giudice sportivo ha sanzionato la società imolese dopo il derby contro i Blacks con un’ammenda di 750 euro per "lancio di sputi collettivo frequente da parte dei tifosi locali – si legge nel referto – che colpivano gli arbitri più volte durante la gara".

Luca Monduzzi