L’Andrea Costa sullo ’straniero’ Piace il sanmarinese Biordi

L’Andrea Costa punta a rinforzarsi con Ygor Biordi. 26 anni, 204 centimetri, ala-pivot attualmente in forza alla Fortitudo, Biordi potrebbe essere un importante valore aggiunto sotto canestro per la formazione biancorossa in ottica salvezza. Le ultime vittorie contro Matelica e San Miniato hanno riportato un po’ di serenità nella formazione diretta da Federico Grandi. Per risalire la china e togliersi delle sabbie mobili della zone pericolose, l’Andrea Costa deve puntellare la squadra con qualche innesto di qualità per la categoria appare fondamentale per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Il centro nazionale di San Marino, con cui ha partecipato agli Europei dei Piccoli Stati disputati a Malta, è cresciuto nel settore giovanile di Rimini e ha alle spalle esperienze a Fondi, Cefalù, Catanzaro, Crema, Soresina e negli ultimi anni Virtus Roma a Roma, Ruvo di Puglia e Trapani, prima del passaggio estivo con la Fortitudo. Sotto le Due Torri, Biordi non ha trovato molto spazio con 7 presenze tra campionato e Supecoppa e un utilizzo marginale da parte di coach Luca Dalmonte.

Andrea Costa battuta ieri, nello scrimmage, da Ferrara 94-89 (18-23; 50-46; 73-66 i parziali) con buone indicazioni per il tecnico Federico Grandi.

Il tabellino: Restelli 9, Fazzi 4, Agostini 18, Barbieri, Ranuzzi 14, Corcelli, Marangoni 10, Tognacci 17, Montanari 17, Trentin ne.

Filippo Mazzoni