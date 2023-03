L’Appennino Bike Team fa incetta di medaglie Scarpetti e Melloni prendono l’oro, Cesari il bronzo

Ottimi riscontri per Appennino Bike Enduro Team al ‘Maremma Wheels on fire’ di Orbetello. Nella splendida cornice del Monte Argentario, scenario ideale per la prima gara Nazionale Enduro Fci del 2023, gli atleti imolesi si confermano al top. A cominciare dai tre campioni italiani, in evidenza tra i quasi 200 piloti impegnati nelle quattro prove speciali. Lorenzo Scarpetti primo tra gli Juniores mentre Matteo Melloni e Lorenzo Cesari conquistano, rispettivamente, vittoria e medaglia di bronzo negli Allievi. Bene anche Matteo Saccon con la sesta posizione, nella classe Elite. Buoni piazzamenti per Matteo Sartoni ed Emanuele Orsini (Juniores), Matteo Bosi (Under 23) ed Edoardo Montefiori (Allievi). Tra i veterani, secondo Guido Scarpetti (M6). Prossima tappa, la prima dell’Italian Enduro Series, a Campo Ligure il 2 aprile.