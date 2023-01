Le Fonti, Marzocchini si mette in luce

Oltre 60 giocatori sono scesi in campo al Golf Le Fonti nel Golf Up Trophy, gara con in palio l’accesso alla finale nazionale presso il Riva Toscana Golf, anticamera della finale internazionale. La gara ha richiamato giocatori da tutta la Regione. Il reggiano Matteo Marzocchini si è imposto con 78 colpi. Con lui andranno in Toscana Marco Rimondi (39), Andrea Casarini (41) e Renato Andalò (39) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Alle loro spalle rispettivamente Massimo Montanari (36), Roberto Nisi (40) e Andrea Baldrati (39) si sono consolati con gli apprezzati premi di giornata. Domenica oltre 70 iscritti alla seconda tappa di Ocean’s Cup. Romeo Falconi si è imposto grazie a un giro in 81 colpi. In prima categoria Andrea Silvestri (38) ha preceduto Federico Peschiera e Romeo Falconi, appaiati a quota 35. In seconda Pietro Mantovani (38) ha vinto l’avvincente testa a testa con Fausto Fiorini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Ha completato il podio Rocco Cracas (37). In terza Giacomo Giacobbi (41) ha superato di misura Marco Gianantoni (40) seguito da Guido Guastalli (39).