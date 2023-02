L’Imola Roller, affiliato alla Polisportiva Tozzona, è stato impegnato in un fine settimana ricco di soddisfazioni. A San Giovanni in Persiceto, ai campionati provinciali organizzati dalla Uisp gli atleti e le atlete imolesi hanno ottenuto buoni risultati. Michele Pagani ha vinto la medaglia d’oro aggiudicandosi il titolo di campione provinciale. Nelle rispettive categorie si sono classificati al secondo posto Sara Marchi, al terzo Linda Raspanti e Alesia Ballardini. Camilla Conti ha occupato la quinta posizione, sesta piazza per Giulia Furnari e Ylenia Castellaneta, settima è arrivata Giorgia Livi, decima e undicesima nell’ordine Angela Cardone e Giulia Markiewilz.

Nello stesso fine settimana al Palapilastro a Bologna, erano di scena i campionati provinciali federali in cui Maria Ada Militerno e Caterina Bofondi, nelle rispettive categorie sono salite sul secondo e sul terzo gradino del podio, quinto posto per Marta Manno, sesto per Beatrice Poggi e Alice Manara. Giorgia Calzolari è giunta settima.

m.m.