L’Imolanuoto domina fra i giovani Giannini e Sabattani sugli allori

Si sono chiusi nel segno di Alex Sabattani e di Carlotta Giannini per l’Imolanuoto i Criteria nazionali di Riccione. Sedici sono stati i podi conquistati, con cinque medaglie d’oro nel paniere della società imolese, giustamente orgogliosa dei suoi giovani talenti. Su tutti il classe 2004 Alex Sabattani, già da tempo nel giro assoluto, che si è portato a casa la vittoria nei 50 rana nella categoria Cadetti con l’ottimo tempo di 26’’97, prendendosi anche l’argento nei 100 rana in 59’’65. Medaglie anche per Gabriel Pirelli nella categoria Juniores 2005: secondo nei 200 misti (2’01’’35) e terzo nei 50 farfalla (24’’30). Se al maschile l’Imolanuoto ha chiuso 18esima nella classifica delle società, al femminile la società imolese ha chiuso invece al quarto posto, portando a casa molti buoni risultati. Su tutti ha brillato la classe 2010 Carlotta Giannini, che ha portato a casa tre ori nella categoria Ragazze. Giannini ha vinto i 50 stile (26’’84), i 100 dorso (1’02’’48) e i 200 dorso (2’18’’24), oltre ai terzi posti nei 100 (58’’22) e 200 stile (2’07’’10), portando a casa anche un bronzo nella staffetta 4x100 stile (3’37’’26) nuotata assieme alle compagne Zoe Baroni, Rebecca Carroli e Francesca Serricchio. Tra le Juniores 2007 vittoria di Asia Salvato nei 200 farfalla (2’10’’56) e secondo posto nei 100 (1’00’’59) e nei 400 misti (4’45’’48). Infine a livello Cadette secondo posto di Alice Beltrame nei 50 farfalla (26’’82), terzo di Sofia Salvato nei 100 dorso (58’’97) e nei 50 dorso (27’’73). "Tutti ottimi risultati, a testimoniare come dopo un po’ di tempo abbiamo un settore giovanile molto valido – osserva il presidente Mirco Piancastelli –. Ho visto un Sabattani fortissimo e tra le donne è stata bravissima Carlotta Giannini che ha vinto diverse medaglie, così come Sofia Salvato".

Luca Monduzzi