L’Imolese aspetta la Vis e spera nel ricorso

Ore decisive. Saranno giorni e settimane di fremente attesa e passione per l’Imolese, che da qui a fine maggio si giocherà il proprio futuro. Una corsa a tappe verso la salvezza, che prima però i rossoblù dovranno accertarsi quanto meno di potersela guadagnare sul campo, tramite i playout contro la Vis Pesaro. Una premessa obbligatoria, visto che venerdì la società dovrà presentarsi a Roma per l’udienza legata al ritardato pagamento Irpef di marzo, che potrebbe portare ad un’altra penalizzazione. Oltre a ciò, resta da definire anche la situazione legata al ricorso depositato dalla Procura Federale contro la sentenza emessa dal Tribunale Nazionale Federale il 6 aprile, che aveva punito l’Imolese col -2 e 8mila euro di ammenda, anziché i 4 punti richiesti dall’accusa, con il processo d’appello dovrebbe che essere allestito entro il 6 maggio. Unite a queste due situazioni, ancora in attesa di essere definite, resta un ulteriore rischio di deferimento legato a inadempienze sul passaggio societario, con in ballo un’altra possibile penalizzazione o ammenda. In poche parole, come già accennato, difficile che i playout verranno giocati nei tempi stabiliti, ovvero sabato 6 e 13 maggio. La palla ora passa letteralmente tra i piedi dello studio legale del presidente Francesco Coppa, che rappresenterà il club, con l’obbiettivo di contenere eventuali ulteriori penalizzazioni. Attualmente, la Vis ha 5 lunghezze di vantaggio sui rossoblù penultimi (39 contro 34), e per disputare i playout è necessario che lo scarto resti entro gli 8 punti.

In caso contrario (da 9 punti di vantaggio in su), l’Imolese retrocederebbe direttamente in D, mentre i marchigiani di Banchieri sarebbero salvi. Proprio come un anno fa, sempre al termine della regular season, oggi l’attenzione dei tifosi rossoblù è tutta su ciò che accadendo fuori dal campo, con la speranza di ricevere buone notizie quanto prima. Dodici mesi fa, ci pensò l’avvocato Luis Vizzino a segnare in aula il "gol" che consentì all’Imolese di vedere accolto il proprio ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, con la restituzione dei 2 punti che consentì alla squadra di Fontana di giocare la doppia sfida playout con il vantaggio del miglior posizionamento in classifica, che al termine dei due spareggi-salvezza con la Pistoiese risultò decisivo. Ieri l’ex tecnico della Primavera Lorenzo Mezzetti ha ringraziato e salutato l’Imolese e i suoi tifosi affidando le sue parole ai social, postate dalla fan page "Imolese Club Ci Siamo Sempre".

Un "vero saluto", ci ha tenuto a specificare Mezzetti al termine del messaggio, replicando di fatto alla breve e scarna nota d’addio della società poche ore più tardi il suo esonero.

Giovanni Poggi