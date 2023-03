L’Imolese cerca continuità per sperare

di Giovanni Poggi

Tre giorni dopo il blitz di Olbia, l’Imolese torna in campo, sempre alla ricerca di punti salvezza. Al Galli (ore 18) arriverà l’Ancona, quarta forza e fresca di ritorno alla vittoria (3-0 sul San Donato) dopo 4 partite a bocca asciutta, e per questo spinta dà grande entusiasmo e voglia di confermarsi nell’elite del girone. Ma l’entusiasmo non manca neppure alla squadra di Antonioli, galvanizzata dalla vittoria in rimonta sull’Olbia - terzo risultato utile consecutivo – e sempre più in crescita partita dopo partita, sia a livello di mentalità, che di prestazione. La salvezza, però, resta sempre lontana: l’unico modo per avvicinarla è continuare a fare punti, anche in vista delle due delicate e decisive trasferte che attendono i rossoblù nei prossimi 10 giorni, contro Montevarchi e Pontedera. "La squadra è in buone condizioni, già il fatto di non essere tornati da Olbia senza infortuni o squalifiche è un passo avanti di questi tempi – commenta mister Antonioli –. Di buono, inoltre, c’è che torneremo ad avere a disposizione Simeri e Bensaja, quindi due ulteriori alternative che ci potranno fornire una grossa mano".

Possibile dunque che l’ex Bari possa già partire dal primo minuto in attacco, a discapito di un Corner che, al debutto assoluto in rossoblù, ha deluso le aspettative. Sempre out invece Mamona, Zanini, Bani ed Eguelfi.

"Può essere che rispetto alla sfida di Olbia ci sia qualche cambio, ma di sicuro non stravolgerò più di tanto la squadra, anche perché in questo momento, numericamente parlando, non abbiamo tantissimi giocatori. Deciderò tutto a poche ore dal match: voglio capire chi sta meglio e sfruttare al massimo tutti i giocatori. Come sabato, tutti dovranno essere pronti a sacrificarsi e a dare una mano, anche chi entra a gara in corso. Sono stato soddisfatto dell’ultima prestazione, abbiamo giocato con carattere, ma anche con qualità. Mi aspetto una prestazione solida e concreta per portare a casa punti importanti". C’è da riscattare l’amaro ko dell’andata, incassato nel finale su calcio piazzato, dopo 85 minuti giocati quasi alla pari, in quella che fu l’ultima trasferta della prima "era" Antonioli.

Le altre gare: San Donato-Olbia, Alessandria-Fermana, Carrarese-Fiorenzuola, Pontedera-Reggiana, Vis Pesaro-Montevarchi, Recanatese-Gubbio, Torres-Rimini, Lucchese-Siena, Cesena-Entella.

La classifica: Reggiana 68, Entella 65, Cesena 60, Ancona 53, Carrarese 50, Gubbio, Siena, Pontedera 46, Lucchese 44, Rimini 42, Fermana, Fiorenzuola 38, Recanatese 36, Torres 33, Olbia, San Donato 31, Vis Pesaro 30, Alessandria 29, Imolese 25, Montevarchi 24.