L’Imolese cerca la salvezza in Corner

di Giovanni Poggi

Con una miriade di assenze, tra infortuni e squalifiche, e una classifica che piange, a Olbia (ore 14,30) l’Imolese si giocherà le ultime chance di restare attaccata al treno dei playout, per continuare a tenere vive le residue speranze di salvezza. Con l’arrivo ormai certo dei due punti di penalizzazione (per il mancato deposito di alcuni documenti da parte della nuova proprietà), che renderanno ancor più complicato il rush finale, Rossi e compagni dovranno quanto meno rispondere sul campo e ritrovare una vittoria che manca dal 28 gennaio, l’unica ottenuta dall’Imolese nelle ultime 19 gare.

Numeri che rispecchiano il penultimo posto che, in caso di successo dell’Imolese al Nespoli, potrebbe bastare per disputare i playout, accorciando sufficientemente le distanze da Olbia, che oggi con 9 punti in più rispetto alla band di Antonioli, sarebbe salva.

"Affrontiamo una partita molto difficile contro una squadra in grande forma, che nelle ultime 5 partite ha raccolto 11 punti – commenta Antonioli –. Già questo fa capire quanto complessa possa essere questa sfida. Abbiamo assenze pesanti, tra infortunati e squalificati, e di conseguenza anche evidenti problemi di formazione. Allo stesso tempo, ho massima fiducia in tutti a ragazzi si sono applicati e allenati duramente tutti quanti, con grande entusiasmo, e sono certo che ognuno ce la metterà tutta per fare un’impresa".

In attacco peserà tanto l’assenza dello squalificato Simeri, indisponibili Bensaja (espulso contro la Fermana), Mamona, Zanini e Bani. Davanti, possibile chance per lo svedese Corner. "Mamona giovedì ha accusato un risentimento e verrà rivalutato: la sua è un’assenza molto pesante. Corner? Credo sia arrivato il suo momento. E’ un ragazzo che in allenamento sta dimostrando una grande carica agonistica, deve migliorare e lo sa, ma le doti non si discutono".

Le altre gare: Gubbio-Cesena, Fiorenzuola-Recanatese, Montevarchi-Torres, Fermana-Carrarese, Alessandria-Lucchese, Rimini-Pontedera, Ancona-San Donato, Reggiana-Entella, Siena-Vis Pesaro.

La classifica: Reggiana 68, Entella 62, Cesena 59, Ancona 50, Carrarese 49, Gubbio, Pontedera 45, Siena 43, Rimini, Lucchese 41, Fiorenzuola 38, Fermana 37, Torres, Recanatese 33, San Donato, Olbia 31, Vis Pesaro 30, Alessandria 29, Imolese 22, Montevarchi 21.