L’Imolese ci crede, ma Simeri manca il gol

IMOLESE

0

FERMANA

0

IMOLESE: Rossi; Zanon, Camilleri, De Vito (29’ st Serpe), Agyemang; Faggi (8’ st Bertaso), Bensaja, Maddaloni; De Feo (37’ st Macario); D’Auria (29’ st Mamona), Simeri. A disp. Adorni, Molla, Tulli, Fort, Eguelfi, Doda, Corner, Annan, Scremin. All. Antonioli.

FERMANA: Borghetto; Gkertsos, Parodi, Pellizzari, De Nuzzo (43’ st Carosso); Scorza, Giandonato (18’ st Neglia), Misuraca; Romeo, Fischnaller (26’ st Tulissi), Maggio. A disp. De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Busatto, Pinzi, Pampano, Ronci. All. Protti

Arbitro: Andreano di Prato.

Note: ammoniti Zanon, Bansaja e Simeri, Giandonato, Borghetto e Tulissi. Espulso Bensaja al 32’ st per doppia ammonizione. Gioco interrotto tra il 18’ e il 24’ del st per consentire i soccorsi a Giandonato.

di Uberto Frenquellucci

Meno i gol, c’è stato di tutto. Un paio di reti divorate, un rigore neutralizzato, una traversa, un’espulsione, infortunio in campo e malore in panchina. Partiamo proprio da questi ultimi, accusati tra il 18’ e il 19’ della ripresa da capitan Giandonato.

Dapprima avvicendato da Neglia causa forte colpo al costato poi, una volta uscito, svenuto e trasportato in ambulanza in ospedale (dove è arrivato cosciente) per accertamenti. In precedenza e in seguito, la squadre si sono date battaglia cercando il risultato pieno sino al 102’. Avvio di marca ospite. La Fermana fa possesso e conquista il predominio territoriale, ma al di là di qualche cross in area locale non si segnalano pericoli.

L’Imolese, dalla sua, commette errori banali sia in uscita che in fase di costruzione. Primo sussulto al 19’, ma l’azione sull’asse Giandonato-Scorza vede Fischnaller concludere senza convinzione. A seguire ancora Fermana, a provarci prima con Maggio e Fischnaller (bene Rossi) e poi con Gkertsos. Scrollato il peso dell’ultima spiaggia, l’Imolese tira fuori la testa dal guscio e dopo un tentativo di Zanon, De Feo imbecca Simeri sul quale incespica Borghetto. Il portiere canarino si riscatterà respingendo il penalty concesso tra le proteste e calciato dall’ ex Bari.

Scoppiettante la ripresa, con i rossoblù minacciosi con De Feo. I gialloblù non stanno a guardare: Romeo da una parte e Maggio mandano palloni in area. Su uno di questi Fisch sembra trovare il guizzo giusto, ma il cuoio timbra la traversa.

Match vibrante, che sembra spegnersi dopo la pausa necessaria per prestare i soccorsi a Giandonato. È un’impressione: Maggio vicino al gol e l’espulsione di Bensaja fanno pensare a un finale di marca canarina, ma più che i tentativi di Romeo, Neglia e Tulissi, l’occasionissima sarà per Simeri, al quale Borghetto dirà no proprio sui titoli di coda.