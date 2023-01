L’Imolese e l’attacco: più di un mese senza gol

di Giovanni Poggi

Quattro giorni alla sfida con la Lucchese, che inaugurerà il 2023 dei rossoblù. Nel frattempo, la squadra di Anastasi continua a lavorare al Bacchilega: obbiettivo ritrovare un successo che manca da oltre due mesi. E proprio questa astinenza alla vittoria ha fatto scivolare non di poco l’Imolese, oggi penultima con la Vis Pesaro e a un solo punto di distanza dal fanalino di coda Olbia. E’ anche vero che, guardando la classifica da un’altra angolazione, ai rossoblù basterebbe potenzialmente anche solo un successo per riemergere dalla zona playout e instillarsi nel limbo sicuro della serie C, ma proprio quel successo sembra ormai diventata una chimera. Dal 29 ottobre a oggi, Rossi e compagni hanno collezionato sette sconfitte (quattro delle quali sotto la guida Antonioli) e due pareggi, incassando colpi pesanti negli scontri diretti contro Olbia e Montevarchi in casa, e capitolando in malo modo nell’ultima del 2022 in casa dell’Alessandria. Non grandi segnali per una squadra che deve salvarsi, considerando anche che il gol, ai rossoblù, manca da più di 360 minuti: l’ultimo, segnato da Zagnoni, risale al 29 novembre in casa del Rimini, reso vano dalla tripletta di Santini.

E i numeri, alla fine, non mentono. Non è un caso che l’Imolese, oltre ad essere la difesa più perforata (31 reti subìte in 20 partite), e anche il secondo attacco più abulico del girone (9 gol all’attivo).

Sono innumerevoli i motivi e le motivazioni per cercare di tornare a vincere, e a queste se ne aggiunge una particolarmente importante, che riguarda il patron, Giuseppe Deni, che da quando si è insediato nel club a inizio novembre, non ha mai visto la squadra conquistare una vittoria sul campo. Il calendario dice che c’è ancora tempo per far sì che ciò accada, la classifica invece lo impone, anche se l’avversario che si presenterà domenica al Galli (ore 17,30) sarà tutt’altro che morbido. La Lucchese di Ivan Maraia, che nel match d’andata inflisse il primo ko ai rossoblù (3-1), è la decima forza del campionato, reduce da quattro risultati utili nelle ultime cinque partite e sconfitta solo nei minuti finali dalla capolista Reggiana. Superfluo dire che servirà una prova maiuscola da parte della band rossoblù, che sarà priva di Zagnoni e Pagliuca (entrambi infortunati al ginocchio) e molto probabilmente anche di De Feo, l’ex della gara, a causa della lussazione alla spalla rimediata nell’ultima partita.

Domenica, al Galli, fischierà il palermitano Fabrizio Ramondino, l’arbitro che a inizio ottobre ha diretto il primo turno di Coppa Italia sul campo del Pordenone, sconfitto in pieno recupero grazie al gol di Federico Fort. E chissà che non sia di buon auspicio, per aprire bene questo 2023.