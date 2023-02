L’Imolese guarda al super derby Ora serve una svolta per salvarsi

di Giovanni Poggi

Un punticino, per muovere la classifica, ma non abbastanza sufficiente per rivedere da vicino la zona salvezza. L’Imolese fa un piccolo passo in avanti, ritocca il vantaggio sul Montevarchi (oggi a -2), ma per tornare a vedere la luce in fondo al tunnel dovrà per forza di cose cambiare ritmo. Alla fine, comunque, il pari conquistato tre giorni fa a Recanati è da tenere stretto, con l’auspicio che il derby in programma domenica al Galli con il Cesena, lanciato alla rincorsa della capolista Reggiana, possa rappresentare l’occasione giusta per trovare quella continuità che fin qui è mancata terribilmente. Ripartire, quindi, cercando di farlo dalle cose positive mostrate sabato scorso al Tubaldi. La prima è che dopo sette partite in fila a porta "spalancata", l’Imolese è tornata a non subire gol, cosa che non accadeva da quasi 2 mesi, il 10 dicembre scorso sul campo del San Donato. Merito di una difesa trasformata in toto, grazie agli interventi sul mercato da parte del club, che ha riposto subito presente, con la coppia collaudata Maddaloni-Camilleri, guidati alle spalle dall’eterno Gianmaria Rossi, un’altra volta protagonista dopo l’ennesimo penalty neutralizzato e un altro paio di interventi salva-risultato.

Un undici che ha sofferto, ma che ha tenuto fino all’ultimo, nonostante gli episodi, sfortunati – Cerretti out poco dopo la mezz’ora –, che si stanno sommando nell’ultimo periodo. Ma la squadra ha reagito, ci ha provato, sfiorando il colpaccio con Zanon, con Fallani a negare quello che forse sarebbe potuto essere il punto di svolta definitivo della stagione.

Niente di tutto questo, ma almeno, nelle ultime tre partite, si è tornata a vedere una squadra viva, diversa nei modi e nell’approccio, anche solo ad un mese fa, quando le sconfitte piovevano sull’Imolese, che incassava senza colpo ferire. Giusto vedere il bicchiere mezzo pieno, ma anche constatare che ciò non basta per salvarsi: serve di più, soprattutto in zona-gol, problema che persiste da inizio stagione e che prosegue nonostante gli interventi fatti sul mercato. Quelli di Simeri e Mamona a Fiorenzuola, due turni fa, sono stati gli unici gol su azione che l’Imolese ha segnato negli ultimi due mesi e mezzo: troppo poco. Una mano la potrà sicuramente dare il rientrante De Feo, mancato per oltre un mese causa infortunio – considerata anche l’assenza di D’Auria che, squalificato, salterà il Cesena – subito a mostrarsi in palla negli ultimi spiccioli di gara.

Oltre a lui, Anastasi potrà fare affidamento sull’esperto Tulli, che dopo avere assaggiato il campo sabato, inizierà sicuramente ad avere più spazio nello scacchiere rossoblù. Con ancora 12 giornate da giocare, l’Imolese ha l’obbligo di provarci fino in fondo.

Domenica, in occasione di Imolese-Cesena, i tifosi presenti potranno contribuire a "Sostieni Imola", la raccolta fondi in favore del reparto di neonatologia per creare la "Stanza delle mamme", e per il reparto oncologico. La raccolta verrà attivata presso tutti gli ingressi dello stadio, dove saranno presenti i volontari per una donazione.