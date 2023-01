L’Imolese non ha più alternative Serve un sigillo per non affondare

Ultima in classifica e con le spalle al muro: l’Imolese, di scena oggi al Galli con la Torres (14.30), non può più commettere errori. L’undici di Anastasi non ha alternative, se non quella di tornare a vincere e abbandonare l’ultimo posto, per non perdere il treno della salvezza, che con più giornate passano, più aumenta il rischio di non tornare più. Un successo che va centrato per una miriade di motivi e che ai rossoblù manca dal 29 ottobre – in casa pure da più tempo, dal 19 ottobre contro la Carrarese –, e che consentirebbe ai rossoblù di lanciare anche un segnale al campionato dopo 11 partite senza vittorie e con appena due pari conquistati, sommati a nove sconfitte, con numeri che sportivamente parlando mettono paura: 2 gol fatti e 15 subiti. Questo il recente cammino dell’Imolese, che di fronte si troverà una squadra in ripresa e reduce dal cambio di allenatore – via Greco e dentro Sottili –, che ha prodotto una vittoria pesantissima sul campo del San Donato (1-3) e una prestazione importante contro il Cesena, passato di misura al "Vanni Sanna" nell’ultimo turno. Avversario temibile ma non imbattibile che, come i rossoblù, fatica a trovare la via del gol, e che solo fino a poche settimane fa era invischiata insieme a tante sul fondo della classifica, prima di aprire il gas e scavare un piccolo solco sulla zona playout. Le ultime dal campo parlano di un rientro di Paponi, che se la giocherà con Mamona per una maglia da titolare, mentre dietro si va verso la conferma di Camilleri-Serpe. A centrocampo assente lo squalificato Zanon (in tribuna con Anastasi), out De Vito, mentre potrebbero tornare De Feo e Bensaja. Dall’altra parte non ci sarà Davide Luppi, ceduto al Piacenza, mentre in mezzo rientrerà Gianola dalla squalifica, pronto a giocarsi il posto con Bonavolontà. Possibile il rientro dall’infortunio di Ruocco, Scotto e del grande ex Alessandro Masala, di ritorno al Galli assieme a Matteo Liviero

Altre gare: Reggiana-Alessandria, Olbia-Rimini, Recanatese-S. Donato, Montevarchi-Siena, Gubbio-Ancona Entella-Carrarese, Cesena-Fermana, Lucchese-Fiorenzuola, Vis Pesaro-Pontedera.

Classifica: Reggiana 49, Cesena 44, Entella 42, Gubbio 39, Ancona 38, Pontedera 37, Siena 34, Lucchese, Carrarese 33, Fiorenzuola 32, Rimini 31, Fermana 27, Torres 24, Recanatese 23, San Donato, Vis Pesaro 22, Alessandria 21, Olbia 18, Montevarchi 17, Imolese 16.