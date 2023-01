L’Imolese rafforzata vuole aprire l’anno in bellezza

Tra mercato e ripresa del campionato, l’Imolese, di scena al Galli contro la Lucchese si troverà davanti a un bivio: tornare a vincere cancellando le nove gare senza successo oppure rischiare di essere definitivamente risucchiata nel fondo della classifica. La speranza è che i rossoblù possano propendere per la prima ipotesi, per regalare ai propri tifosi la prima gioia del 2023 e, a patron Deni, il primo successo sotto la sua proprietà. L’avversario è di quelli da affrontare con la testa e la maniera giusta, anche per evitare sbandate simili a quella della gara d’andata al Porta Elisa, col match già indirizzato sui binari rossoneri dopo appena 20 minuti. Errori da non commettere oggi pomeriggio, a maggior ragione dopo una scia prolungata di risultati negativi che stanno mettendo a repentaglio la classifica di Rossi e compagni, che però potranno contare su innesti importanti e di esperienza, come gli attaccanti Simone Simeri e Daniele Paponi, che cercheranno di risolvere le tante problematiche offensive che hanno afflitto prima l’undici di Antonioli, poi quello di Anastasi. "Torna il campionato anche se per noi non si tratta di una ripresa: abbiamo lavorato costantemente e in maniera intensa facendo un mini ritiro con allenamenti doppi – commenta il responsabile dell’area tecnica Giuseppe Cammarata –. I nuovi si sono inseriti bene, dall’alto loro esperienza, e sono stati accolti molto bene dal gruppo". Nessuna lista dei convocati è stata diramata, ma dovrebbero essere tutti a disposizione eccetto l’infortunato De Feo (oltre a Zagnoni e Pagliuca). Possibile l’impiego di Simeri dal primo minuto in avanti.

La classifica: Reggiana 43, Gubbio 39, Cesena 38, Pontedera, Entella 36, Carrarese 33, Ancona, Fiorenzuola 32, Rimini, Siena 31, Lucchese 29, Fermana 23, Torres 21, San Donato, Recanatese 19, Alessandria 18, Montevarchi 17, Imolese, Vis Pesaro 16, Olbia 15.

Giovanni Poggi