L’Imolese riscrive il finale Ecco altri tre punti d’oro

MONTEVARCHI

1

IMOLESE

2

MONTEVARCHI: Giusti, Chiti, Gennari, Bertola (90’ Rovaglia), Amatucci, Italeng, Kernezo, Cerasani (51’Mane’), Lischi, Mussis, Perez (84’Sorgente) All. Banchini.

IMOLESE: Molla, Serpe, Faggi, De Feo (35’ Lindholm), Scremin (60’ Fort), De Vito (80’ Bensaja), Tulli, Bertaso (79’ Agyemang), Annan (59’ Zanini), Maddaloni, Simeri All. Antonioli.

Arbitro: Ruben Arena di Torre del Greco.

Reti: 10’ Simeri, 47’ Italeng, 87’ Bensaja.

Note: spettatori paganti 1.023 per un incasso di 9.890 euro.

Una vittoria all’ultimo tuffo di un’importanza vitale per l’Imolese, che batte con grande sofferenza Il Montevarchi in quello che era un vero e proprio scontro salvezza. Tre punti di platino arrivati al termine di una gara molto complicata, in un ambiente caldo, contro un avversario affamato di punti. I padroni di casa non meritavano di uscire battuti, ma nel calcio quando non concretizzi rischi e gli emiliani, cinici al massimo, hanno conquistato il successo. Dopo sette minuti, su angolo dalla destra, colpo di testa di Kernezo, ma il pallone termina alto. Ma al 10’ l’Imolese passa in vantaggio. Simeri recupera palla e si invola in area, si presenta a tu per tu con Giusti e lo fredda con una conclusione rasoterra che si insacca alla sua sinistra. Stenta a reagire la squadra valdarnese ma al 21’ si rende pericolosa con una incursione sulla sinistra di Amatucci che mette al centro, ma la sfera viene deviata in calcio d’angolo da un difensore avversario. Pressano i rossoblù e al 26’ una conclusione di Cerasani indirizzata in porta viene ribattuta da una difensore dell’Imolese. Alla mezzora tiro di Kernezo dal limite e Molla devia in angolo. Al 35’ si fa male il capitano dell’Imolese De Feo ed è costretto ad uscire.

Due minuti dopo improvvisa azione degli uomini di Antonioli con l’autore del goal Simeri che dalla sinistra entra in area, ma conclude al lato. Il tempo si chiude con un contropiede pericoloso gli ospiti e una battuta a rete di Lindholm deviata da Giusti, ma soprattutto con il pareggio dell’Aquila. È Italeng il grande protagonista. Prima con una rovesciata costringe Molla alla deviazione in angolo. Sul corner il suo colpo di testa è vincente e fa esplodere il Brilli Peri. 1-1 e tutti negli spogliatoi. Nella ripresa parte forte l’Aquila che cerca di chiudere gli avversari nella propria area di rigore. Un colpo di testa di Bertola costringe ancora Molla alla deviazione in angolo. Spinge forte l’undici di Banchini con l’Imolese in evidente difficoltà. Al 17’ slalom di Kernezo che si libera di un paio di avversari sulla sinistra, si accentra e batte a rete. Para ancora il portiere ospite. Il pubblico di casa trascina la squadra che continua ad attaccare. Prima Italeng e poi Gennari, su angolo, sfiorano il vantaggio. Ma a tre minuti dal termine Bensaja, con un tiro dal limite, riporta in vantaggio i suoi: ’Imolese si porta a casa un successo insperato quanto importantissimo.

Altre gare: Siena-Alessandria 0-0, Olbia-Carrarese 1-1, Gubbio-Lucchese 2-0, Fiorenzuola-Pontedera 0-4, Rimini-Recanatese 1-2, Entella-San Donato 4-1, Fermana-Vis 0-1, Ancona-Cesena, Reggiana-Torres 1-0.

Classifica: Reggiana 72, Entella 68, Cesena 63, Carrarese 54, Ancona 53, Gubbio 52, Pontedera 50, Siena 48, Lucchese 45, Rimini 43, Fermana, Recanatese 39, Fiorenzuola 38, Olbia 35, Torres 34, Vis Pesaro 33, San Donato, Alessandria, Imolese 31, Montevarchi 27.