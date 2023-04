L’Imolese si prepara al big match

Sabato al Galli contro il San Donato, l’Imolese si gioca il futuro. Dopo il ko di Pesaro, arrivato quasi in contemporanea ai due punti di penalizzazione che hanno complicato ulteriormente i piani in chiave salvezza, la squadra di Antonioli ha l’obbligo di ritrovare i tre punti tenendo conto anche che la settimana successiva i rossoblù saranno ospiti dalla Reggiana, tornata capolista e a un passo dalla promozione. Contro i toscani, rientreranno dalla squalifica Zanini e Maddaloni, mentre restano da valutare le condizioni di Faggi. Nel frattempo, lo storico club di tifosi "Ci Siamo Sempre" ha scritto una lettera, rivolgendosi a città e giocatori, cercando di far sentire il proprio sostegno in vista di queste ultime due giornate. "Due partite, due battaglie: l’Imolese è viva e lotta. Scriviamo a nome di una parte della tifoseria imolese, rappresentata dal Club Ci Siamo Sempre. L’Imolese è morta. Questo si capisce dai titoli dei giornali e dalle facce lugubri dei giocatori alla fine della gara di Pesaro. No! Diciamo con forza: no! Noi non siamo morti, ne retrocessi! Siamo vivi e lo abbiamo dimostrato (sugli spalti) a Pesaro. Noi ci crediamo. Siamo venuti a Pesaro caricati da una squadra che dimostrato di crederci e avere gli attributi nelle ultime gare. La partita è stata brutta e moscia. Ebbene, non è finita. Ci sono ancora due partite, due battaglie. Chi non se la sente può stare a casa: giocatori, staff, società, tifosi, chiunque verrà sabato al Galli deve essere carico e determinato. Molto determinato. Ci servono 11 leoni in campo e 500 sugli spalti. Noi ci crediamo perché abbiamo visto le partite con Ancona e Rimini. Quella è l’Imolese che vogliamo. Il resto ora non conta. Sappiamo tutto: abbiamo limiti e sono stati fatti tanti errori, altrimenti non avremmo solo 30 punti. Ma abbiamo anche un carattere. Quindi sabato sarà battaglia".

g. p.