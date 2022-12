L’Imolese si riposa prima dello sprint

Ultimo giorno di lavoro prima della pausa di Capodanno per l’Imolese di Anastasi, che riprenderà poi gli allenamenti il 3 gennaio per preparare la sfida di campionato di domenica 8 gennaio in casa contro la Lucchese. Chiuso il girone di andata al terzultimo posto con 16 punti, ottenuti però soprattutto nella prima parte di stagione, i rossoblù sono chiamati a iniziare fin da subito la nuova corsa salvezza. Per lo sprint finale, quasi certamente non saranno più fra i protagonisti in rossoblù il difensore Davide Zagnoni e il trequartista Mattia Pagliuca, per i quali il problema fisico accusato nei giorni scorsi sembra tradursi, come nel caso di Pasquale De Sarlo, nella rottura del crociato. In altre parole, si va verso la fine anticipata della stagione per loro. De Feo, invece, ne avrà per un’altra decina di giorni, avendo rimediato un problema alla spalla ad Alessandria. La proprietà dovrà quindi intervenire sul mercato non solo per rinforzare la rosa, definita dal presidente Coppa "senza personalità" dopo la sconfitta di Alessandria, ma anche per rimpiazzare gli infortunati.